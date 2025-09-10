晴時多雲

機車貨物稅加碼減徵 三陽SYM JET全車系再加碼2千元

2025/09/10 10:41

汽機車貨物稅減徵政策延長至2030年，新購機車並加碼減徵2000元貨物稅，三陽（2206）今天宣佈，9月購買三陽SYM JET全車系再加碼2000元補助，包括未納入政府新購補助的JET SL+SuperC，新購SYM JET貨物稅減徵達4000元、汰舊換新可減徵6000元。（三陽提供）汽機車貨物稅減徵政策延長至2030年，新購機車並加碼減徵2000元貨物稅，三陽（2206）今天宣佈，9月購買三陽SYM JET全車系再加碼2000元補助，包括未納入政府新購補助的JET SL+SuperC，新購SYM JET貨物稅減徵達4000元、汰舊換新可減徵6000元。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽機車貨物稅減徵政策延長至2030年，新購機車並加碼減徵2000元貨物稅，三陽（2206）今天宣佈，9月購買三陽SYM JET全車系再加碼2000元補助，包括未納入政府新購補助的JET SL+SuperC，新購SYM JET貨物稅減徵達4000元、汰舊換新可減徵6000元。

根據財政部於2025年9月7日修正公布的《貨物稅條例》第12條之5，汽機車汰舊換新減徵貨物稅政策將延長至2030年12月31日，並新增150cc以下燃油機車新購減稅優惠。

汰舊換新：汰換出廠滿4年、排氣量150cc以下的中古機車，並於汰舊前後6個月內購買新機車且完成領牌登記，每輛新機車可減徵貨物稅4000元；新購補助：新購排氣量150cc以下燃油機車並完成領牌登記，每輛可再減徵貨物稅2000元。

三陽表示，支持政府貨物稅減徵，JET車系優惠再加碼2000元，原購買150cc以下燃油機車汰舊換新減徵貨物稅4000元，加上新購機車減徵2000元，最高可減徵6000元的貨物稅補助。

三陽表示，9月購買SYM JET全車系，優惠如下：

JET SL+ SUPERC：三陽購車補助金4000元（直扣）、24期分期0利率（現金分期同價）、購車再送「安心鋼鐵險」或「支持貨物稅補助再加碼2000元（電匯）」、政府機車汰舊換新貨物稅減徵4000元。

JET SL SUPERC：三陽購車補助金4000元（直扣）、24期分期0利率（現金分期同價）、購車再送「安心鋼鐵險」或「支持貨物稅補助再加碼2,000元（電匯）」、

政府新購機車貨物稅減徵2000元、政府機車汰舊換新貨物稅減徵4000元。

JET SR ABS：三陽購車補助金2000元（直扣）、支持貨物稅補助再加碼2000元（電匯或加油卡）、24期分期0利率（現金分期同價）、分期購車再送分期獨享優質好禮「六百萬安心險」、政府新購機車貨物稅減徵2000元、政府機車汰舊換新貨物稅減徵4000元。

JET SR CBS：三陽購車補助金7000元（直扣）、支持貨物稅補助再加碼2000元（電匯或加油卡）、24期分期0利率（現金分期同價）、分期購車再送分期獨享優質好禮「六百萬安心險」、政府新購機車貨物稅減徵2000元、政府機車汰舊換新貨物稅減徵4000元。

