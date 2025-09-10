蘋果新機來了! 法人看8家台廠受惠。（擷取自元大投顧）

〔記者張慧雯／台北報導〕Apple於今日凌晨舉行秋季產品發表會「 Awe Dropping」，新產品包括 iPhone 17系列、Apple Watch 10、AirPods Pro 3，元大投顧今日出具最新報告，預估8家台廠可望受惠，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等紛紛出列。

元大投顧分析，iPhone 全球市占率19-20%，2025年估計年增率0.9%、達2.35億支，估計年增率較全球手機年增1.2%為低，iPhone約3成比重銷往美國，而新機鋪貨及規格升級對8家台廠具正面助益，包含台積電、晶技（3042）、全新（2455）、奇鋐（3017）、臻鼎-KY（4958）、華通（2312）、大立光、鴻海。

元大投顧認為，上述8家蘋概股中，iPhone營收占比最高的為臻鼎-KY，iPhone內部25條軟板，其中約15條為臻鼎提供，估計占營收比重達55%，給予「買進」評等，目標價170元；其次包括華通、大立光兩家，iPhone營收占比也達50%，鴻海則占45%，給予「買進」評等，目標價分別為95元、2500元、220元。

