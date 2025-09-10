焦點股》緯穎：ASIC助攻 8月營收創高

法人看好緯穎在伺服器市場具備搶單優勢，營收增幅有望超越市場平均水準，支撐公司長期發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠於8月營收創下歷史單月新高，加上下半年的特殊積體電路（ASIC）人工智慧伺服器（AI Server）專案訂單出貨持續暢旺，激勵今日股價帶量勁揚，截至上午10時3分暫報漲停價3310元，成交量2534張。

法人普遍認為，緯穎將持續受惠於伺服器市場的強勁需求，尤其是AWS與Meta帶來的動能。雖然Meta伺服器短期出貨可能有下滑跡象，但在其他客戶支撐下，整體營收表現預期穩健。該公司積極推進水冷散熱技術，被視為未來競爭優勢的重要來源。

隨著ASIC AI伺服器需求成長，加上雲端服務供應商資本支出的增加，法人預期緯穎營收仍將維持高成長軌道。雖然一般伺服器的提前拉貨效應逐漸消退，但AI伺服器的比重持續提升，將成為緯穎下半年主要的營收貢獻來源。毛利率雖有稀釋壓力，但ODM的高客製化程度有望維持穩健水準。

在2025至2026年間，緯穎可望從ASIC與GPU AI伺服器需求中受益，並進一步擴大市佔率。由於競爭對手資源優先投入AI伺服器，反而讓緯穎在市場具備搶單優勢，營收增幅有望超越市場平均水準，支撐該公司長期發展。

