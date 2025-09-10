負債315萬！3年後月營收暴增至567萬 他曝翻身訣竅

從負債315萬，野口則夫靠著運用義大利烹飪技術發明了1種「150度低溫烹飪法」，及成為世博會場上唯一1家採用新鮮食材製作的獨立餐廳，如今月營收達2700萬日圓。（擷居東洋經濟）

〔財經頻道／綜合報導〕3年前因新冠疫情餐廳倒閉，負債1500萬日圓（約新台幣315萬元）的野口則夫，決定再放手一博，開自己最喜愛的豬排店，於是在大阪找了1間租金只要2萬日圓（約新台幣4200元），靠著運用義大利烹飪技術發明了１種「150度低溫烹飪法」，其「獨特的豬排」成功擄獲顧客味蕾，加上餐廳外觀如同「鬼屋般氛圍」，迅速在媒體躥紅，去年午餐日均消費翻1倍達4800日圓（約新台幣1008元），晚餐更高達8800日圓（約新台幣1848元），月營收達增至450萬日圓（約新台幣94.5萬）。

而今年再進一步挑戰世博會，成為會場上唯一1家採用新鮮食材製作的獨立餐廳，由於每天遊客逾10萬人，每天可翻桌7次，且只賣6800日圓套餐，在天天預約爆滿下，創下月營收爆增至2700萬日圓（約新台幣567萬元）。

日媒《東洋經濟》報導，野口則夫（Tonkatsu Noguchi）是「野口炸豬排」的老闆兼主廚， 然而在成功的背後下，他也曾負債累累，他表示，高中畢業後，他在1家義大利餐廳找到了1份工作，30歲的他被任命為餐廳經理，負責餐廳的營運。兩年半的時間裡，他把餐廳發展成了1家生意興隆的餐廳，每月銷售額超過500萬日圓。然而，2020年的新冠疫情導致餐廳陷入虧損。 2021年9月，餐廳破產，他負債1500萬日圓。

當時，由於新冠疫情，而1家三口全都失業了，在兒子鼓勵下，他決定再睹一把，開1家自己喜歡全套豬排的餐廳。

由於負責累累，於是他們花了2萬日圓，在大阪中津租了1間破舊公寓，因這棟房子已經8年沒有出租了，被鄰居稱為「鬼屋」，雖然外觀簡陋，但一走進餐廳，映入眼簾的是乾淨迷人的空間。雖然不算奢華，但有天然的木質櫃檯、出自名家之手的餐具。

2021年11月，野口炸豬排終於開幕了。起初，它是1家白天向所有人開放的炸豬排套餐餐廳,晚上則是需要預約的意大利餐廳。

他估算了一下，如果自己之前經營意大利餐廳（現已破產）的 200 名顧客能夠每月來1次，並在晚上享用5000日圓或1萬日圓的套餐，那麼他就能盈利。

然而開業幾個月後，意想不到的事情發生了，午餐時間前來品嚐炸豬排的顧客越來越多，他們紛紛表示：「太好玩了，晚上也想再來。」雖然晚餐沒有供應炸豬排，但由於許多顧客表示想吃，所以他們只好提供，但為保住意大利菜的利潤，他把開胃菜做成意大利風格，而顧客也同意了。

隨著晚餐的重心轉移到炸豬排，預訂量迅速增加，而當餐廳開始提供炸豬排套餐時，更是達到了「1個月500個預訂在2分鐘內就全部訂滿」的程度。

此外，媒體也忍不住對這家僅有5個座位的「鬼屋般的氛圍」進行了熱議，餐廳出現在許多電視節目和雜誌上，甚至還有演員和名人偷偷光顧。

到2024年，午餐時段的平均顧客消費額將從2400日圓翻倍至4800日圓。與一般炸豬排店600至1500日圓的單價相比，這價格可謂高得驚人。到了晚上，1份套餐的價格高達8800日圓，他們靠5個座位，每月銷售額就達到了400萬至450萬日圓。

開業3年後，作為一家“鬼屋”，它取得了足夠的成功。然而，2024年12月29日，Tonkatsu Noguchi將突然關閉。

並在今年轉戰世博會，成為會場上唯一1家採用新鮮食材製作的獨立餐廳，店內環境優美，採用天然木質吧台和白色內飾，設有8個吧台座位和1張可容納10人的桌子。

由於世博會每天遊客逾10萬人，不僅天天預約爆滿，且每天可翻桌7次，加上只賣6800日圓套餐，日銷售額約90萬日元，換算下來，月營收可達至2700萬日圓。

