焦點股》神達：8月營收年增2成 市場歡呼帶量勁揚

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）受惠於超大規模雲端資料中心、雲端服務客戶需求強勁，加上車用電子、邊緣AI（Edge Al）產品出貨保持動能，8月營收61.65億元，儘管月減28.1%，但較去年同期大增21.4%，激勵今日股價勁揚，截至上午9時52分暫報93.4元，漲幅6.38%，成交量9萬927張。

神達今年前8個月營收累計為650.25億元、年增99.18%，該公司主要兩大事業之一，也就是神雲科技的雲端與人工智慧業務，以彈性化設計的主機板、系統跟機櫃，切入高技術門檻與高毛利市場，並結合主流市場技術領導者所主導的產品規格，研發建立自有技術，憑藉AI及液冷技術的最新發展，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案。

此外，神達旗下神達數位則深耕車用電子、車載資通訊和AIoT領域，發展多年的軟體訂閱制服務也自去年開始為國際客戶採用，積極轉型提供軟硬體整合解決方案。在AI時代，神達不僅加快投入創新研發的腳步，高度靈活的運營策略，也為企業帶來穩健的營收獲利成長。未來神達將繼續以永續發展為核心，以不斷創新及靈活的應變面對挑戰，戮力躋身全球卓越的永續企業。

