振宇五金8月營收突破2億 中秋節祭出iPhone 17和按摩椅誘客

2025/09/10 10:19

振宇五金（2947）公告8月合併營收達2億547萬元，較去年同期成長7.93%。（振宇五金提供）振宇五金（2947）公告8月合併營收達2億547萬元，較去年同期成長7.93%。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）公告8月合併營收達2億547萬元，較去年同期成長7.93%；累計1至8月合併營收達15億1329萬元，年增6.93%，主要受惠於颱風修繕需求、會員經濟與數位通路帶動下。

振宇五金表示，在品項表現方面，由於8月中旬楊柳颱風來襲，全台多地建物及農業受損慘重，帶動修繕需求增加，其中以「油漆防水」類別增加高居第一名，月增達9.56%，而北區及南區營收均呈現雙位數成長。

適逢 9 月進入農曆民俗月，雖然大型裝修計畫普遍延後，但修繕、防颱補強與節能燈具汰換等結構性需求依舊穩健，為營運提供穩定支撐。

振宇五金將持續加速展店，9月27日將迎來桃園大溪店，全台門市數達89間，採用第6代店型設計，優化動線並結合社區修繕課程，深化在地服務。

在線上通路方面，公司同步強化數位布局，經營Momo、蝦皮、Uber 等平台，並導入官方購物車 ALD SHOP，打造「線上＋線下」成長引擎，持續透過雙軌並進策略推動營收成長。

在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，會員總數達64萬人，較去年同期成長16.36%，7月會員營收突破1億2293萬元，占比達60%，年增7.83%。

展望9月底至10月中秋檔期將成為新一波催化劑，烤肉器具、戶外休閒與居家布置商品買氣可望同步升溫，再加上公司祭出按摩椅與 iPhone 17 等多項大獎促銷，預期將進一步推升營收表現，帶動第3季業績更趨穩健。

