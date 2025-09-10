晴時多雲

焦點股》永光：內外資對作 股價開高賣壓出籠

2025/09/10 10:08

內外資對作，永光股價開高賣壓出籠。（擷取自官網）內外資對作，永光股價開高賣壓出籠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際半導體展今日起跑，昨日3DIC先進封裝製造聯盟宣布成立，國內兩家特用化學廠永光（1711）、長興（1717）入列，股價隨即放量大漲，永光順利站上20元大關，不過今（10）日股價再度開高後賣壓隨即出籠，永光開盤最高來到21.75元、漲幅逾8%，截至9:46分為止，永光股價上漲0.4元、暫報20.4元，成交量超過2.2萬張。

永光表示，半導體先進封裝製程不可或缺的保護型光阻PSPI（感光型聚醯亞胺），是簡化製程、降低能耗的核心材料，可直接影響晶片的可靠性與表現，一直是供應鏈的焦點，以日廠市占率最高，而永光的產品品質穩定度甚至超越國際大廠。

雖然主力昨日力挺、大買永光4401張，不過，外資連3日賣超、合計賣超張數達2991張，今日永光股價開高後賣壓出籠；法人分析，台股持續創新高，投資人危機意識逐漸升高，永光得先化解前波22元以上的套牢量，換手成功後股價才能繼續上攻。

