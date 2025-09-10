遭美拘留300多名南韓工人 週三將搭乘包機返國

美國移民執法人員本月4日對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕逾300名南韓人，並將他們雙腿戴上鐐銬。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）本月4日突襲喬治亞州一處由現代汽車與LG新能源合資、尚在建設中的電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的475人，其中約300人為南韓公民。根據《韓聯社》援引外交消息人士的報導，遭美拘留的這批南韓公民將於美國當地時間10日下午2點30分（台灣時間11日凌晨2點30分）搭乘包機返國。

報導指出，這批南韓公民中，大部分將以自願離境的方式返回，但是否全員皆採此方式，目前尚不確定。同日在工廠被拘捕的其他外籍工人，可能也會搭乘韓方包機一同離境。

執行接僑任務的大韓航空包機已於今上午自仁川國際機場起飛，飛往哈茲菲爾德－傑克遜亞特蘭大國際機場，隨後將返程。該航班機型提供368個座位，足以載回所有被拘留人員。

對於上述報導，南韓外交部尚未回應媒體置評要求。

