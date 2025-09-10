興達電廠機組試運轉爆炸，勞工局勒令停工。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕位於高雄的興達電廠發電機組工地，昨晚發生大火幸及時撲滅，無人傷亡，勞工局今針對工安事件，被媒體詢問時回應「勞檢處已勒令現場停工」！

勞工局強調，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰，至於發電廠何時通報工安事件時間？勞工局尚未說明。

高雄興達電廠內新燃氣2號機組試運轉測試時，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，大火燒了38分鐘才撲滅，地方里長質疑廠方未及時通知里民防範或疏散，昨晚氣憤要求市府說明、調查，還一度與官員有推擠動作。

勞工局今發布新聞稿指出，昨（9）日晚間8時1分，興達電廠發電機組工地發生火災，火勢經消防隊撲滅，勞檢處接獲通報後，當晚即派員入場了解，初步訊息顯示係於進行試車運轉執行熱燃料測試時，因天然氣洩漏導致火災，詳細起火原因現由消防局進一步調查中。

勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。

據了解，興達電廠新設燃氣機組基地有3座新燃氣機組，其中1號機組、2號機組進行試運轉，3號機組目前興建中，不料昨晚新2號機組突然爆炸起火燃燒，附近居民目睹炸出火球嚇壞。

消防局20時06分接獲火警通報，出動24車67人前往搶救，20時44分火勢熄滅，所幸無人受傷。

