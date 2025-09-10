晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

興達電廠機組試運轉爆炸 勞工局勒令停工

2025/09/10 09:53

興達電廠機組試運轉爆炸，勞工局勒令停工。（民眾提供）興達電廠機組試運轉爆炸，勞工局勒令停工。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕位於高雄的興達電廠發電機組工地，昨晚發生大火幸及時撲滅，無人傷亡，勞工局今針對工安事件，被媒體詢問時回應「勞檢處已勒令現場停工」！

勞工局強調，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰，至於發電廠何時通報工安事件時間？勞工局尚未說明。

高雄興達電廠內新燃氣2號機組試運轉測試時，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，大火燒了38分鐘才撲滅，地方里長質疑廠方未及時通知里民防範或疏散，昨晚氣憤要求市府說明、調查，還一度與官員有推擠動作。

勞工局今發布新聞稿指出，昨（9）日晚間8時1分，興達電廠發電機組工地發生火災，火勢經消防隊撲滅，勞檢處接獲通報後，當晚即派員入場了解，初步訊息顯示係於進行試車運轉執行熱燃料測試時，因天然氣洩漏導致火災，詳細起火原因現由消防局進一步調查中。

勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。

據了解，興達電廠新設燃氣機組基地有3座新燃氣機組，其中1號機組、2號機組進行試運轉，3號機組目前興建中，不料昨晚新2號機組突然爆炸起火燃燒，附近居民目睹炸出火球嚇壞。

消防局20時06分接獲火警通報，出動24車67人前往搶救，20時44分火勢熄滅，所幸無人受傷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財