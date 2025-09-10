台股創高推升市值型ETF 00905今年來報酬率近2成

在大盤帶動下，市值型ETF表現亮眼，近期超過10檔報酬率超過10%；最高更逾19%。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股昨以2萬4855點作收，再度改寫歷史新高紀錄。而在大盤帶動下，市值型ETF表現亮眼，近期超過10檔報酬率超過10%；最高更逾19%。

受惠於人工智慧應用持續擴展，半導體產業展望樂觀，電子類股成為昨日盤面焦點。台積電（2330）突破1200元關卡，鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股同步走強，帶動台股總市值首度站上80兆元，躋身全球主要股市前段班。

請繼續往下閱讀...

隨著指數屢創新高，個股波動加劇，投資人選股操作難度提升。在此情況下，具有分散投資特性的市值型ETF，逐漸成為資金配置的重要選項。

根據統計資料，截至9月9日為止，市值型ETF今年來表現多數亮眼。富蘭克林的FT臺灣Smart（00905）年內報酬率達12.62%居冠，元大台灣50（0050）以12.45%緊追在後，兩者差距僅0.17個百分點。

若觀察近3個月績效，00905以19.11%的漲幅明顯領先，0050為18.19%。市場分析師表示，00905採用多因子選股模式，在這波反彈行情中展現選股優勢。

投信業者指出，0050、富邦台50（006208）等傳統市值型ETF，主要追蹤市場前50大公司，並按市值大小配置權重。這類產品雖能貼近大盤表現，但持股往往集中在台積電等少數大型股。

面對台股持續創高，市值型ETF確實吸引資金關注。不過，投資專家提醒，投資人應依據個人風險承受能力與投資目標，仔細了解各檔ETF的投資策略與選股邏輯差異，才能做出適當的投資決策。#

