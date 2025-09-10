晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

台股創高推升市值型ETF 00905今年來報酬率近2成

2025/09/10 09:48

在大盤帶動下，市值型ETF表現亮眼，近期超過10檔報酬率超過10%；最高更逾19%。（記者吳欣恬翻攝）在大盤帶動下，市值型ETF表現亮眼，近期超過10檔報酬率超過10%；最高更逾19%。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股昨以2萬4855點作收，再度改寫歷史新高紀錄。而在大盤帶動下，市值型ETF表現亮眼，近期超過10檔報酬率超過10%；最高更逾19%。

受惠於人工智慧應用持續擴展，半導體產業展望樂觀，電子類股成為昨日盤面焦點。台積電（2330）突破1200元關卡，鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股同步走強，帶動台股總市值首度站上80兆元，躋身全球主要股市前段班。

隨著指數屢創新高，個股波動加劇，投資人選股操作難度提升。在此情況下，具有分散投資特性的市值型ETF，逐漸成為資金配置的重要選項。

根據統計資料，截至9月9日為止，市值型ETF今年來表現多數亮眼。富蘭克林的FT臺灣Smart（00905）年內報酬率達12.62%居冠，元大台灣50（0050）以12.45%緊追在後，兩者差距僅0.17個百分點。

若觀察近3個月績效，00905以19.11%的漲幅明顯領先，0050為18.19%。市場分析師表示，00905採用多因子選股模式，在這波反彈行情中展現選股優勢。

投信業者指出，0050、富邦台50（006208）等傳統市值型ETF，主要追蹤市場前50大公司，並按市值大小配置權重。這類產品雖能貼近大盤表現，但持股往往集中在台積電等少數大型股。

面對台股持續創高，市值型ETF確實吸引資金關注。不過，投資專家提醒，投資人應依據個人風險承受能力與投資目標，仔細了解各檔ETF的投資策略與選股邏輯差異，才能做出適當的投資決策。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財