台灣單月出口首度超越南韓！ 謝金河：今年全球貿易恐出現很大變化

2025/09/10 10:47

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國8月出口迎來大驚奇，連續4個月改寫新高，且史上頭一回單月出口超越南韓，南韓官方公布8月出口584億美元。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，今年的全球貿易可能出現很大的變化，台灣有機，也有危！數字的背後經常是禍福相倚！

謝金河在臉書PO文表示，來到南韓考察，早上起床看到的一個數字，8月台灣出口繼續大躍升，8月出口值584.9億美元，年增34.1%，原本大家以為受到川普對等關稅影響，提前拉貨潮會出現在上半年，下半年會衰退。沒想到，受到AI大浪衝擊，下半年繼續旺，今年7月出口566.8億美元，年增42%，8月再上一層樓，到達584.9億美元，年增34.1%，這個數字有什麼意義？南韓8月出口584億美元，台灣出口首度超越南韓，這是史上頭一遭。

謝金河指出，一直以來，南韓的出口都領先台灣，從2020年以來，南韓每年出口額都超過台灣約2000億美元。例如，2024年南韓出口6836億美元，台灣是4750億美元，如果以單月計算，台灣差南韓約170億美元，這次台灣在單月出口首度超越南韓，這是歴史上的大事！

謝金河續指，受到AI衝擊，台灣8月資通訊產業出口233.58億美元，年增79.9%，半導體為主的電子零組件203.91億美元，年增34.6%，今年前8月資通訊產業出口1495億美元，年增69%，零組件出口1374.97億美元，年增25.4%，資通訊加半導體出口佔總出口比重達77.49%，這也是歷史最高，受到AI拉貨影響，半導體，伺服器出口持續暢旺，對美國出口也節節攀升，8月對美國出口196.3億美元，年增65.4%，前8月到1171.76億美元，8月出口到中港是151.93億美元，出口到美國占比上升至33.6%，中港占比是26%。台灣對美國出口持續增長，這也令台灣在川普關稅大刀揮舞下擠進前段班，面臨更大的壓力。

謝金河分析，2024年台灣的出口4750億美元，以出口排名是世界第16，若以進口3944億美元排名是世界第18，把進出口的貿易總額8694億美元排名，是世界第18，台灣只有2300萬人口，已經是世界級的貿易大國。今年前8月台灣出口3984.3億美元，年增29.25%，台灣在2025年全年出口會超過6000億美元，可能會超過新加坡，追香港及南韓，台灣會成為全球第15大出口國。

謝金河直言，在台灣公布出口的當下，中國也公布8月出口，其中對美國出口衰退33.1%，中國對美國出口大衰退，看起來貨品轉出口到東恊各國。在川普的關稅大刀揮舞下，今年的全球貿易可能出現很大的變化，台灣有機，也有危！數字的背後經常是禍福相倚！

