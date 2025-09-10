韭菜又翻車了！股價連拉4根漲停後急殺 世紀*驚爆千萬違約交割

世紀*（5314）出現1030.35萬元違約交割。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心9日公告，接獲永豐市政通報世紀*（5314）出現1030.35萬元違約交割，加上證交所公布的上市公司違約交割情況，為櫃買市場今年來第8起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第9起違約交割案例。

根據櫃買中心公告，9日全體上櫃公司違約交割買進、賣出合計總金額達2684.7萬元，扣除相抵後的實際金額仍有52.3萬元，其中世紀*單一公司違約金額就達1030.35萬元，觸及重大資訊揭露標準。

世紀*近期打入無人機科技與AI領域，順利搭上近期火熱的無人機題材，累計上半年營收達10.94億元，較去年同期成長288%。

在市場題材與業績雙重加持下，世紀*受到特定買盤青睞，至8日止拉出一波連4根的漲停板，雖9日股價回檔，仍站穩百元之上，9日終場收113元，下跌4.5元、跌幅3.83%，成交量暴增至7萬2366張。

