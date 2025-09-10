巴西咖啡8月對美出口暴跌46％！「這國」竟暴增578％

巴西咖啡8月對美出口暴跌46%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美對巴西課50%關稅，而咖啡則淪為海嘯第1排，路透報導，咖啡出口商組織 Cecafe 週二報告稱，8月份巴西對美國的咖啡出口暴跌逾46%，但拉丁美洲鄰國的銷量卻激，8月對墨西哥和哥倫比亞的出口分別增長了90%和578%，Cecafe總裁費雷拉（Marcio Ferreira）表示，關稅擾亂了市場，為投機行為打開了大門。

巴西是世界上最大的咖啡生產國和出口國，而美國是世界上最大的咖啡消費國。美國總統川普自8月初決定對包括咖啡在內的大多數巴西商品徵收50%的關稅，此舉引發了國際咖啡市場的動盪。

請繼續往下閱讀...

Cecafe報告指出，8月美國從巴西進口的咖啡數量，從去年同期的 56萬2723袋下降至30萬1099袋，跌幅高達46.49%。

費雷拉週二指出，透過第3國將咖啡豆重新出口到美國的可能性很小，因運送生咖啡豆「很容易被美國政府發現」。

雖然對美出口暴跌，但對拉丁美洲鄰國的銷量卻激，巴西8月對墨西哥和哥倫比亞的出口分別增長了90%和578%，達到25萬1166袋和 11萬2948袋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法