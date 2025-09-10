晴時多雲

以色列轟卡達杜哈嚇壞市場！國際油價急拉又熄火

2025/09/10 08:24

以色列9日在卡達首都杜哈，對哈瑪斯領導層發動攻擊。（路透）以色列9日在卡達首都杜哈，對哈瑪斯領導層發動攻擊。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（9日）收高，此前以色列軍方表示在卡達首都杜哈，對哈瑪斯領導層發動攻擊，顯示其在中東的軍事行動有所擴張。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲37美分，或0.6%，收每桶62.63美元。

布蘭特原油期貨上漲37美分，或0.6%，收於每桶66.39美元。

在以色列襲擊卡達後，兩大基準油價一度上漲近2%，但隨後大部分漲幅回吐，原因是美國向卡達保證此類事件不會再度發生。

萊斯塔能源（Rystad Energy）地緣政治分析主管萊昂（Jorge Leon）說：「美國與卡達都已清楚表態不尋求進一步升高局勢，而其他海灣國家合作理事會（GCC）成員的低調反應，更加強了區域性衝突風險仍受控的看法。」

他補充指出：「目前來看，地緣政治風險溢價是在消退，而非累積。」

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，油價收斂部分漲幅，原因是這次攻擊並未立即造成供應中斷。

