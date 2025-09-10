美ICE突襲韓廠延燒！台積電會是下一個？內部人士全說了

台積電已宣布在亞利桑那州投資1650億美元，熟悉台積電營運的人士表示，現代工廠遭ICE突襲事件被視為「特例」，台積電不太可能遭遇相同情況。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為打擊非法移民，美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法單位在當地時間4日，於喬治亞州薩凡納市（Savannah）附近的艾拉貝爾（Ellabell）的南韓現代汽車與LG新能源合資的電池工廠，拘留約475人，其中包括南韓公民。熟悉台積電營運的人士表示，現代工廠突襲事件被視為「特例」，台積電不太可能遭遇相同情況。台積電對此事則是拒絕評論。

英國《金融時報》（FT）報導，在現代工廠突襲事件後，多家跨國企業已尋求法律諮詢，並暫停部分赴美差旅。美國律師事務所 HSF Kramer 的移民業務主管鄧恩（Matthew Dunn）表示：「我們的收件匣被客戶的詢問信件擠爆，大家都在問自己是否也有風險。」、「他們想知道：總部是否該擔心？美國分公司的經理是否有風險？以及在美國持工作簽證的外籍員工是否可能成為政府的目標？」

其他移民律師指出，他們相信許多被捕者持有所謂的 B-1 簽證，這通常是外國人入境美國參加商務會議的簽證，或是透過相關的免簽計畫進入美國。被捕者大多受僱於分包商。

然而，這些入境資格的規範存在一定程度的灰色地帶，律師事務所 WR Immigration 合夥人馬蘭奇（Dan Maranci）指出：「這或許是對 B-1 簽證的積極運用，也可能是 ICE 的過度執法。他們對商務訪客能做什麼，採取比現行規定更嚴格的解讀。」

DGA Group 國際貿易顧問、前美韓商會會長奧弗比（Tami Overby）指出，大型外資公司已暫停部分赴美出差，以評估這起喬治亞州突襲行動的法律衝擊。她說：「事情發生得又突然又震撼，看到數百名南韓工人被當成罪犯般押解。這些影片與照片不僅在韓國播放，也傳到了日本、台灣，以及其他對美國有大規模投資的貿易夥伴國家。」

台積電已宣布在亞利桑那州投資1650億美元，將創下美國史上最大單一外國直接投資案。熟悉台積電營運的人士對此表示，現代工廠突襲事件被視為「特例」，台積電不太可能遭遇相同情況。

至於台積電拒絕對此事向《金融時報》進行評論。但台灣業界高層則認為，這次行動已讓外資圈感受到寒意。其中一人說：「也許川普這麼做是出於政治考量，想向南韓政府傳遞訊息。現在的美國政府變得非常不同，難以預測。」

德州律師事務所 Foster Global 的移民律師洛格蘭（Robert Loughran）指出，這次突襲將對工作場所帶來「寒蟬效應」。但他也提到，這是經歷一段執法寬鬆期後的轉變。

洛格蘭說：「過去曾有4年的時間，ICE 被要求坐在辦公桌前，除非接到具體投訴才採取行動，但現在情況完全相反。ICE 被鼓勵主動出擊，尋找移民法違規案例。坦白說，這是一個『目標豐富』的環境。」

