砸419萬送兒念私校、畢業跑去海外做志工！53歲老爸心情複雜

2025/09/10 11:16

在孩子教育上，不少父母願意投入大量金錢與時間，但孩子未必會走上父母期望的道路。示意圖。（彭博）在孩子教育上，不少父母願意投入大量金錢與時間，但孩子未必會走上父母期望的道路。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在孩子教育上，不少父母願意投入大量金錢與時間，但孩子未必會走上父母期望的道路。日本一名53歲的A先生（化名）就分享了自己的親身經歷：兒子自幼聰穎過人，在地方上譽為「神童」，父母對其未來抱有高度期待。然而，即便夫妻二人為兒子支付超過2000萬日圓（約419.2萬元新台幣）的高中與大學教育費及生活費，希望他畢業後進入大企業過上安定的生活，但兒子最終仍選擇了一條與父母期待不同的人生道路，儘管A先生對此心情相當複雜，不過也理解到，兒子有自己的想法，正在摸索未來人生道路。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，A先生在非都會區城市遇到妻子並結婚，並育有一個兒子。兒子自幼聰慧過人，在班上總名列前茅，地方上常有人稱讚：「那孩子太厲害了，是神童。」作為父母，A先生和妻子對兒子的未來，自然充滿高度期待。

A先生回憶，兒子國中畢業後，就送他到東京都內的私立菁英高中就讀，雖然兒子成績在班上算是中上偏下，但也順利考入知名私立大學。為此，夫妻二人不僅支付高額學費，也負擔東京的房租與生活費，希望兒子在大學畢業後，能進入知名大企業、過上安定生活。

然而，現實卻與期望背道而馳。兒子大學三年級起開始求職，但一直未傳來錄取通知，直到畢業仍無下文。而在求職期間，兒子思考自己的未來，陷入「我真的想當公司職員嗎？」的深刻迷惘。最終，他選擇先在咖啡廳打工賺些生活費，再決定前往海外做志工，拓展更廣闊的世界視野。

從高中時期的房租與生活費，到私立大學的學費與入學金，A先生在兒子教育費上的支出，已合計超過 2000 萬日圓。A先生坦言，看到兒子打算靠打工維持生活、並前往海外，也難免想抱怨一番。但同時，他理解兒子有自己的想法，正在摸索人生道路。

A先生坦言：「我以為讓兒子進好高中、好大學是為了他好，但對他而言，可能只是『實現父母夢想』而已。」報導提到，無論投入多少金錢與時間，孩子不一定會選擇父母期望的道路，教育費不是單純的投資，而只是支持孩子發揮可能性的手段，這是A先生親身體會到的狀況。

