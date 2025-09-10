晴時多雲

財經 > 國際財經

2017年來美iPhone Pro首次突破1000美元！i17 Pro漲100美元

2025/09/10 10:04

9日在加州庫比蒂諾的蘋果總部舉行的蘋果特別活動上，下一代 iPhone 17正式亮相。（擷取自CNBC）9日在加州庫比蒂諾的蘋果總部舉行的蘋果特別活動上，下一代 iPhone 17正式亮相。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果秋季發表會，於美國時間9日上午10點舉行，蘋果發布最新iPhone 17系列與多項新品亮相，受關稅影響，CNBC報導，iPhone 17 Pro起價為1099美元（約新台幣3.33萬元），比去年iPhone 16 Pro 貴了100美元（約新台幣3037元），這也是自 2017 年推出前代 iPhone X 以來，蘋果入門級Pro手機首次漲價超過999美元（約新台幣3.03萬元）。

CNBC報導，除了iPhone 17 Pro入門價調漲外，蘋果還用1款名為 iPhone 17 Air輕薄新機，取代了去年售價899美元（約新台幣2.73萬元）的iPhone 16 Plus，這款新機的起售價為999美元，比上一代高出100美元。

報導指出，蘋果及其執行長庫克在很大程度上控制了川普政府的關稅，公司已成功調整其大部分供應鏈，從印度而不是關稅更高的中國向美國進口 iPhone。

不過，投資者和分析師普遍認為，蘋果將提高iPhone價格，因為該公司預計本季關稅成本將超過10億美元（約新台幣303.7億元）。

正如預期的那樣，蘋果試圖減輕漲價的衝擊，指出今年的入門級手機現在都配備了256GB 的儲存空間，而去年的手機標配的是128GB。蘋果沒有提及關稅或任何有關其 iPhone 生產方式的資訊。

當用戶在 iPhone 上增加儲存空間時，蘋果會收取更高的費用。今年，將 iPhone 17 Air 的儲存空間升級到 512GB需要花費200美元。

