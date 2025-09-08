觀園變電所用地低於10公頃是要規避環評？台電：完全無關

因應桃園用電需求激增，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」以平衡供電。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕桃園民眾質疑「觀園超高壓變電所」為了規避環評，佔地面積低於環評門檻的10公頃。台電對此澄清，變電所的環評門檻是以距離學區、醫院是否超過50公尺，而非以開發面積作為環評標準。

因應桃園航空城及科技產業發展等帶動桃園用電需求激增，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」以平衡供電。

民眾質疑觀園變電所用地面積4.9公頃，低於10公頃，是為規避環評門檻一事，台電澄清，觀園變電所用地屬於非都市計畫區，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，工廠和園區開發案的環評門檻是以開發面積來衡量，變電所則是以與鄰近國中小及醫院的距離是否超過50公尺來判斷，因而與用地面積無關。

台電承諾，將秉持透明溝通原則，讓居民充分了解電力建設是為滿足地方用電，爭取理解與支持，台電也會嚴格遵循國家法規，並採行多重保障措施，確保變電所及鄰近居民的安全，為桃園提供安全、穩定的電力。

