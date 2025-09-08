輔信8月營收年月雙增 強化中高階產品佈局

輔信後續將穩健聚焦中高階產品與客製化服務，整合異質平台，深化企業端與專業場域應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商輔信（2405）受惠於企業應用及工業電腦專案推動與子公司暄達醫學穩定出貨，8月營收1.51億元，月增11.6％、年增22.62％，今年前8個月營收合計為11.26億元、年減1.4%。

輔信指出，8月合併營收成長，主要受惠於美國市場迷你應用電腦專案、醫療與電信通路的工業電腦訂單推動。美國專案是以客製化整機系統出貨，應用於企業資料備份與保護，協助成長型企業在數位化轉型與發展智慧應用的同時，實現敏感資訊安全與即時存取。

請繼續往下閱讀...

此外，輔信工業電腦產品線則收穫新訂單，除了出貨歐洲整合至醫療檢測設備方案之外，也獲台灣電信業者導入客戶服務管理應用。隨著AI應用加速滲透企業端與產業場域，輔信持續推進AI電腦產品開發，新一代系列已於第三季陸續量產。

面對全球總體政經環境的不確定性，輔信認為，低階機種較易受市場波動影響，中高階機種需求表現穩定，而工業電腦產品線在模組化設計與積極市場拓展下則逐步成長，展現多元產品策略帶來的市場彈性，後續將穩健聚焦中高階產品與客製化服務，整合異質平台，深化企業端與專業場域應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法