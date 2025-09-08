維田切入CoWoS設備供應鏈 半導體事業明年發酵

維田董事長李傳德（右起）、智連總經理黃俊盛看好半導體設備業務的未來展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）積極衝刺半導體應用，與轉投資公司智連工控合作，正式切入先進封裝（CoWoS）新一代設備市場。雙方以「軟硬體整合」為核心，維田提供工業電腦、HMI人機介面、伺服器及運動控制器等硬體，智連專注半導體工廠與設備自動化軟體，推出的專用控制器將在明年起出貨，初期規模約200至300套，單價較高，可望帶動產品營收占比顯著提升。

維田董事長李傳德表示，智連過去三年深耕工廠端與設備端自動化，已在12吋晶圓廠全自動化完成驗證導入，藉由維田硬體補強厚度與可靠度，整體方案競爭力可望提升。雙方將先鎖定CoWoS製程，並同步開發CoPoS應用，預計明年下半年開始測試，2027年放量。李傳德強調，維田過去產品雖有進入半導體設備，但多屬間接應用，藉由智連平台，可更直接觸及終端需求，加速產品切入市場。

智連總經理黃俊盛指出，公司現有營收約九成來自專案，產品僅占一成，隨著控制器切入先進封裝，營收結構目標將逐步推進至「專案與產品各半」，中長期產品比重更將超過專案。他透露，控制器嵌入式電腦主要由維田供應，初期量能200至300套即可帶動營收拉升。智連目前在台市占率僅不到 0.05%，初階段目標 4.3%。

從時程觀察，既有設備的軟體升級預計在明年初啟動，半年到一年內有望出現明顯出貨增量；但新一代先進製程導入期需經過嚴格驗證，通常需2至3年才能放量。黃俊盛指出，半導體客戶常要求廠商「免費陪跑三年」才會正式採用，因此能夠撐過驗證的供應商會獲得絕大部分訂單，這也是智連的重要機會。

就客群而言，智連工控在工廠端以中小型12吋廠為主要服務對象，功能齊全但規模較小；設備端則鎖定先進封裝大廠的新機台。雙方強調，隨著半導體對高速資料收集與即時運算的需求增強，能提供每秒千筆資料處理的平台能力，將成為未來競爭關鍵。

毛利方面，公司預期新產品與既有平均水準差異不大，但掌握半導體終端應用後，將依產業特性調整定價，以反映可靠度與認證成本。維田同時是「德鑫半導體控股」成員，藉由供應鏈「大艦隊」策略，結合智連方案，在歐洲、韓國、日本等市場推進，爭取國際訂單。

李傳德強調，隨著智連加入，維田不僅能加快產品進入半導體設備市場，也能藉由完整的工業電腦產品線，包括Gateway、Box PC、人機介面及伺服器，配合軟體方案，提供半導體廠更具彈性的解決方案。公司看好，隨著2026至2027年新製程放量，維田與智連的結盟將帶來半導體設備領域營收的跳躍式成長。

