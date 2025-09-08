突擊韓電池廠引恐慌 至少23項韓國在美建廠工程陷停擺

數百名韓國公民因為疑似非法工作而被美國移民當局拘留。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）等跨部會單位上週突襲喬治亞州現代汽車─LG能源解方公司一處興建中的電池廠，並拘捕近500名員工事件，讓韓國在美國的旗艦投資計畫陷入混亂。韓國經濟日報8日報導，除該電池廠外，至少22項其他建廠計畫皆停工。

消息來源說，韓國大型企業集團至少停止包括汽車、造船、鋼鐵與電氣設備等22項建廠工程。包括半導體巨頭三星電子與SK海力士等韓企集團正在美國進行大規模投資，三星SDI與SK On公司分別與通用及福特夥伴車企合作興建電池廠，當中一些廠大幅依賴輪換的韓國工程師。

現代汽車─LG能源解方突襲事件，引發韓國業界加劇憂心韓國在美國的重大投資恐受衝擊，相關投資包括「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）的美韓造船計畫、現代鋼鐵公司興建的一座鋼鐵廠，以及現代電氣公司、曉星重工業（Hyosung）與LS電氣公司在美國當地的擴建計畫。

目前已停工的現代汽車─LG能源解方的合資電池廠，總經費43億美元，是喬治亞州最大投資計畫之一，預計今年底完工，將創造8500個就業，以供應附近現代汽車的電動車廠電池所需之用。

這些計畫往往需要從韓國總部與夥伴公司調動數百名員工。這些人員皆透過「旅行授權電子系統」（ESTA）或短期B1商務簽證進入美國。

由於擔心美國政府展開進一步突擊，在美國設有工廠的韓國企業已凍結差旅計畫，並召回在美國的韓籍員工。首爾一家企業高層說，「韓國員工興建華府親自遊說的工廠，卻被待之如罪犯，如果此狀況持續，在美國的投資可能會重新考慮」。

報導指出，由於美國H-1B與L-1簽證難以取得，韓國企業通常透過90天的ESTA入境許可或短期B-1簽證輪換工程師，以完成緊湊的施工計畫。

韓國業界警告，除非透過雙邊談判解決韓國技術人員的簽證安排，否則規模1010億美元以上投資案，將面臨嚴重的拖延與成本超支問題。

