醫療與軍工兩大產品線成主力 八貫8月營收1.89億元

2025/09/08 16:21

八貫8月營收1.89億元。圖為八貫董事長劉宗熹。（資料照）八貫8月營收1.89億元。圖為八貫董事長劉宗熹。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受益於醫療之剛性需求不墜，再加上軍工需求大增，TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫（1342）今日公告8月營收1.89億元與上月持平，累計1-8月營收達18.66億元、年增率14.09％。

八貫表示，醫療產品今年1-8月單月業績年增幅皆雙位數成長，再加上戶外產品8月業績月增11.57％挹注，推升戶外與醫療兩大產品線合計占八貫營收比重達八成，得八貫8月營收1.89億元，維持與7月持平。

八貫也分析，累計1-8月營收18.66億元，年增率14.09％，醫療產品前8月業績年成長58.97％最為強勁，其次是軍工與戶外產品，累計前8月業績較去年同期分別成長14.45％與9.57％，其中，軍工產品主要包括用於防彈背心、戰術背心、軟殼及硬殼防護背心的半成品布料與布料組件，八貫目前正配合歐洲軍工客戶亞洲合作夥伴計劃評估，有機會擴大軍工產品的應用領域並爭取更多的銷售，以提升軍工產業市占率。

