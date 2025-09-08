晴時多雲

日本8月有805家企業破產 服務業、建築業受創最深

2025/09/08 16:18

日本8月多達805家企業宣布破產，其中受缺工影響的餐飲業和建築業受影響最深。（法新社）日本8月多達805家企業宣布破產，其中受缺工影響的餐飲業和建築業受影響最深。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在日經指數頻頻創高之際，東京商工調查公司8日公布的日本全國8月破產企業家數（負債額1000萬日圓以上）為805家，較去年同期增加11.3％，且連續3個月呈現年增態勢。

《共同社》報導，在805家破產企業中，因物價飆升而破產的有55家，從事木製建築等業務受建材價格高漲影響的綜合工程業破產數增多，而與人手短缺相關的破產企業則有23家。

從行業來看，包括餐飲業在內的服務業破產數最多，達到242家，依然居高不下。建築業增加44.6％至175家，零售業則增加18.9％。

負債總額增加12.8％，為1143億日圓。雖然以小規模破產為主，但營運大型脫毛沙龍「MUSEE PLATINUM」的MPH（東京）推升負債總額。

東京商工調查公司負責人指出，中小微企業在交易中處於弱勢，難以實現價格轉嫁。物價飆升導致的破產未來可能將繼續增加。

