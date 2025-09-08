晴時多雲

金價漲不停！3外銀目標價喊4000美元

2025/09/08 16:03

黃金漲勢凌厲。（法新社）黃金漲勢凌厲。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國勞動市場顯現降溫，美元走弱推動國際金價再創歷史新高，上週五每盎司一度升抵3599.89美元。市場關注降息時點與全球政經風險，根據台銀最新報告，多家外銀均對金價前景抱持樂觀，摩根大通、瑞銀及高盛一致認為黃金後市有望挑戰4000美元關卡。

台銀指出，上週五美國公布8月非農新增僅2.2萬人，遠低於預期及前值，6月數據下修為-1.3萬人，更是自2020年來首見就業萎縮，另，失業率升至4.3%、創近4年新高。勞動市場降溫拖累美元指數跌至97.516，美債殖利率下滑，帶動金價一度衝上3599.89美元，終場收3586.36美元，較9月4日上漲41.03美元、漲幅1.16%，再創歷史高檔。

渣打銀行商品研究主管Suki Cooper分析，金價突破3500美元後已進入超買區，但仍具上行空間。近期金市受多重因素支撐，包括關稅不確定性升溫、寬鬆貨幣預期增強、美國債務隱憂加劇，以及對聯準會獨立性的質疑。此外，全球黃金交易量回升，ETF買盤創二月以來新高，上海黃金交易所交易熱度更領先主要市場，Cooper並預估第四季金價均價將達3700美元。

摩根大通分析師Patrick Jones指出，若降息幅度符合甚至超出市場預期，將帶動更多資金湧入黃金ETF，年底金價有望達3675美元，明年第二季挑戰4000美元，2026年底甚至上看4250美元。

瑞銀則重申2026年6月金價可達3700美元，若地緣政治或經濟風險惡化，不排除衝破4000美元；高盛同樣看好2026年中期金價達4000美元。另德國商業銀行也預測，今年底金價將升至3600美元，並強調若川普加強干預聯準會，將進一步推升黃金走勢。

