台達電AI電源出貨強勁 8月營收寫最強單月表現

台達電認為，下半年AI需求無虞，終端對於高效能運算應用的資本支出，有利於持續推升AI基礎建設擴張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器下游業者拉貨動能有增無減，旗下大電流電源、散熱系統出貨力道強勁，帶動8月營收478.6億元，月增5.4%、年增26.7%，寫下歷史最強單月紀錄，今年前8個月營收累計為3362.11億元、年增24.59%，為歷年同期最佳表現。

台達電資料中心液冷系統（Liquid to Air）市占率高、供不應求，下半年仍將有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國；針對新一代AI資料中心架構，輝達預期2027年將推動電源機櫃全面導入高壓直流電，台達已有能力快速切入，視情況提供對應解決方案。

請繼續往下閱讀...

台達電認為，下半年AI需求無虞，終端對於高效能運算應用的資本支出，有利於持續推升AI基礎建設擴張。上半年公司的AI相關營收主要集中於伺服器電源（占整體22%）與冷卻系統（占5%），產品組合亦帶動整體毛利上揚，受惠於AI產品毛利率優於整體平均，對獲利貢獻程度極高。

台達電提到，8月電源及零組件營收貢獻52%，基礎設施34%，自動化9%，交通5%。後續展望維持第三季初提供的看法，未來更看好模組化資料中心、貨櫃型AI機房的商業潛力，公司已推出一站式解決方案，鎖定「標準化AI方案」需求，整合電源、冷卻與機架配置。未來將持續強化服務性業務的團隊規模，審慎觀察是否透過併購進一步擴展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法