台亞擬東海岸設陸域風場引地方反彈 經部罕見不同意開發

2025/09/08 13:56

台亞風能擬在東海岸開發3處陸域風場，在環評蒐集意見階段時引發地方反彈。陸域風電示意圖，非新聞當事人。（資料照）台亞風能擬在東海岸開發3處陸域風場，在環評蒐集意見階段時引發地方反彈。陸域風電示意圖，非新聞當事人。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台亞風能擬在東海岸開發3處陸域風場，影響景觀、噪音、環境敏感地區域等，環評蒐集意見階段時引發地方反彈。經濟部強調，依法嚴格把關陸域風場設置，台亞風能開發案在未取得地方共識、釋疑生態影響前，經濟部不會同意開發。

經濟部表示，目前已依法嚴格把關陸域風電設置，所有開發案都須依環評法規辦理環境影響評估及取得地方政府同意，再由經濟部正式轉送環境部進行實質審查，期間會公告環說書摘要並舉辦公開會議。目前台亞風能3處案場仍處在環評程序之籌備階段，尚未提出電業開發程序。

經濟部進一步說明，國內既有陸域風電皆符合環評及電業申設程序，並未對環境與生態造成重大影響，環境部亦已加嚴陸域風電實施環評標準，陸域風機與建築物距500公尺內即須辦理環評，並依噪音管制法訂定噪音管制標準，日間不得超過50分貝及夜間不得超過40分貝，確保風電發展與地方、環境兼顧。

此外，經濟部表示，已會同法務部成立「綠能產業廉政平台」及跨部會專案小組，持續防範不當干擾與弊端，排除外部不當勢力影響，確保綠能推動在公開、透明且健全的制度下穩健前行。

經濟部強調，已明確要求陸域風電開發須依環評法規、電業法、電業登記規則等相關規定，備齊環評文件與地方政府同意文件，方能申設，若地方未有共識且地方政府不支持，經濟部亦不可能同意，必須確保開發過程兼顧綠能發展與環境保護。

