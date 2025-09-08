美電池廠遭突襲 現代汽車建議員工延後赴美出差

美國移民暨海關執法局（ICE）探員4日對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕了數百名疑似非法工作的勞工。南韓政府證實其中逾300人為其公民，並對此向美方提出嚴正抗議。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南韓汽車大廠「現代汽車（Hyundai Motor）」在美國執法單位突襲其與LG新能源合資在喬治亞州建造電池廠、逮捕數百人後，已建議旗下員工推遲前往美國出差。

綜合媒體報導，美國移民暨海關執法局（ICE）與國土安全調查局（HSI）本月4日突襲喬治亞州正在興建的現代汽車─LG電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的475人，當中約300人為南韓公民。消息一出，引發外界關注。

南韓駐美大使趙賢東（Cho Ki-joong）在接獲通報後，立即前往現場了解狀況，並與美方展開談判。趙賢東週日（7日）宣布，將盡速完成行政程序，並由南韓政府於10日派遣包機，遣返這批遭拘留的南韓公民。

美媒分析，現代和LG等南韓大型企業在投資美國方面扮演重要角色，這次移民突襲搜查引發南韓企業和政府官員對在美開展業務的政治疑慮，也反映南韓急於在美國擴張製造​​業與美國嚴厲打擊移民政策之間的衝突。

《韓國時報》援引知情人士消息報導，現代汽車向下週計劃前往美國出差的員工發出通知，除非出差被認為是不可或缺的，否則應延後行程。

報導指出，目前尚無現代汽車員工在美遭拘留，但此項警示顯然是針對突襲事件後潛在風險所做的預防性措施。

對於《韓國時報》報導，現代汽車尚未回應媒體請求。

