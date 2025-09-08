川普就「現代汽車案」首度開嗆！警告外企：歡迎投資但要守美國法律

晴時多雲

2025/09/08 11:08

美國移民暨海關執法局（ICE）探員上週對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕了數百名疑似非法工作的勞工，南韓政府證實其中逾300人為其公民。（美聯社）美國移民暨海關執法局（ICE）探員上週對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕了數百名疑似非法工作的勞工，南韓政府證實其中逾300人為其公民。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，在美國執法單位突襲現代-LG（Hyundai-LG）喬治亞州電池廠工地、並逮捕約300名南韓勞工而引發外交風暴後，美國川普8日首度親自對此事件發表談話。他一方面警告外國公司必須遵守美國法律，另一方面卻也承認美國勞工技能不足，並透露將釋放被捕的南韓工人。

警告投資者 卻承認技工短缺

川普在其社群媒體上貼文，向外國投資者發出嚴厲警告：「請尊重我們國家的移民法規。」他寫道：「歡迎你們的投資，我們也鼓勵你們合法地帶來你們非常聰明的人…我們所要求的回報，是你們僱用並訓練美國勞工。」

然而，在力挺移民及暨海關執法局（ICE）的突襲行動「做得對」的同時，川普話鋒一轉，似乎承認了美國國內勞動力的技能短缺問題。他說：「但我們確實需要研議出一個辦法，讓我們能引進額外的人員，以便我們的人民能被訓練，好讓他們能自己動手做。」

川普的談話，證實了美韓兩國在此事件上的緊張關係已有所緩和。就在川普發文的同一天，首爾方面宣布，確保被拘留南韓工人獲釋的談判已經「得出結論」，他們將很快被釋放並搭機返國。LG新能源公司高層金基洙（譯音）在7日稍早搭機前往喬治亞州前也表示：「當前的首要任務，是讓我們LG新能源以及我們合作夥伴公司的員工，能迅速獲釋。」

報導指出，這起事件凸顯了川普政府在經濟與移民政策上的內在矛盾。一方面，他承諾將重振美國製造業，並歡迎南韓總統李在明上月所承諾的高達3500億美元（約新台幣10.72兆）對美投資。但另一方面，他又誓言將發動史上最大規模的驅逐行動，打擊非法移民。

