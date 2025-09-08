Q1內政部全國、六都住宅指數全面走跌 上一次出現是11年前

Q1內政部全國住宅指數季跌幅為2014年第4季有統計以來單季第2高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年第1季內政部全國、六都住宅價格指數總算全面走跌，且全國季跌幅為2014年第4季有統計以來單季第2高。回顧上一波全面走跌時間點則要回溯到2015年第3、4季，距今相隔快要11年，房產業者指出，上一波指數全面走跌主要是金融海嘯後房市大多頭已到盡頭，再加上2016年1月1日房地合一稅首度上路，且上路前出現一波逃命潮。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，過去台灣房市與經濟掛勾程度極高，當經濟穩健成長往往易帶動房市景氣榮景，但2015、2016年，以及今年房市修正下挫，都肇因於政府的調控措施所致。當市場過熱時，政策介入干預仍屬合理、且師出有名，唯政策干預終有結束的一日，最終房市還是會向經濟走向靠攏。

根據最新發布的內政部住宅價格指數，第1季全國指數為149.03、季跌1.29%，六都以高雄市季跌幅最深、約2.75%，第2則是台中市季跌1.85%、第3為台南市、季跌1.11%，第4為桃園市、季跌1.06%，之後則是新北市季跌0.56%、台北市季跌0.52%。

Q1內政部全國住宅指數季跌幅 逾11年來單季第2高

進一步回顧近幾年六都指數變化，其實台北市在2022年第4季、2023年第1季曾連續兩季出現微幅季跌幅，高雄市則在2023年第1季出現季跌幅，不過，全國、六都全面走跌則要回溯到2015年第3、4季，全國分別季跌0.07%、0.48%，且2016年第1季全國指數持續下跌、季跌約0.28%，呈現連3季走跌，不過，全國指數單價季跌幅最深則是出現在2016年第4季、季跌1.59%，第2高則是出現在今年第1季。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，第1季房市主要還是內外環境的利空因素不斷，除了川普2.0引動的台積電赴美投資、關稅戰之外，國內限貸管制及房貸荒壓力未解，整體市場遭逢結構性挑戰，超額供給量大，且重劃區生活機能較弱的地區，像是高雄、台中的領跌趨勢最明顯，預期第2、3季房市逆風現象更明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民間做的房價指數速度較快，之前就已經反映房價止漲回跌，進入盤整期，房市在央行管控下恢復理性，交易量更是明顯萎縮，若是央行持續控管，房市維持盤整的機率較高。

