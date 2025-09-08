晴時多雲

焦點股》萬旭：8月營收創140個月新高 帶量勁揚

2025/09/08 10:25

萬旭目前已經鎖定矽谷機器人、衛星新創客戶，持續優化產品組合。（資料照）萬旭目前已經鎖定矽谷機器人、衛星新創客戶，持續優化產品組合。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬旭（6134）受惠於歐系、日系車廠客戶穩健拉貨動能，加上儲能事業佈局增溫發酵，8月營收1.97億元，月增6%、年增33.4%，創下自2013年12月（2.03億元）以來的140個月新高，加上傳出接獲新訂單，激勵萬旭今日股價開盤跳空漲停來到27.4元，截至上午10時5分暫報26.95元，漲幅8.02%，成交量3981張。

法人預估，萬旭第3季營運表現可望季增雙位數百分比，同步優於去年同期，主要受惠於客戶產業範圍處在上升階段，未來5年貢獻可望逐年成長超過2成，其中還包括影像醫學、低軌衛星等，整體合併營收目標逐年成長1成以上，德系傳統車廠客戶的曲面螢幕內部線，今年供貨量可望再增加3至4成。

萬旭目前已經鎖定矽谷機器人、衛星新創客戶，深化切入NASA（美國太空總署）供應鏈；2026年下半年至2027年初期，中國蘇州廠計劃提升50%產值，強化中系、歐系以及其他新客戶的車載產品線，至於旗下越南廠區則在美國關稅政策影響下，暫時不會有進一步的產能擴充。

