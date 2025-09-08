空巴8月飛機交付61架飛機 今年至今交付量下降3％

空中巴士（Airbus）今年8月交付61架飛機，累計今年前8個月共交付434架，較去年同期下降3%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的飛機製造商「空中巴士（Airbus，空巴）」日前公告，今年8月交付61架飛機，累計今年前8個月共交付434架，較去年同期下降3%。

綜合媒體報導，空巴指出，交付進度放緩主要受到供應鏈問題與生產調整的雙重影響，包括引擎與座椅等關鍵零組件的供應延遲，以及物流運輸方面的困難，均對其生產與交付時程造成壓力。

儘管面臨挑戰，空巴仍對全年交付計畫保持樂觀，強調將持續改善供應鏈狀況並提升生產效率，以實現全年交付820架飛機的目標。此意味著，空巴在今年剩餘數月內，每月需交付近100架飛機，挑戰可觀。

市場方面，投資人持續關注空巴的交付進展。隨著全球航空市場逐步回溫，空巴是否能克服供應瓶頸並穩定提升產能，將是左右其全年成績的關鍵因素。

