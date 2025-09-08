晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

空巴8月飛機交付61架飛機 今年至今交付量下降3％

2025/09/08 10:26

空中巴士（Airbus）今年8月交付61架飛機，累計今年前8個月共交付434架，較去年同期下降3%。（示意圖，路透）空中巴士（Airbus）今年8月交付61架飛機，累計今年前8個月共交付434架，較去年同期下降3%。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的飛機製造商「空中巴士（Airbus，空巴）」日前公告，今年8月交付61架飛機，累計今年前8個月共交付434架，較去年同期下降3%。

綜合媒體報導，空巴指出，交付進度放緩主要受到供應鏈問題與生產調整的雙重影響，包括引擎與座椅等關鍵零組件的供應延遲，以及物流運輸方面的困難，均對其生產與交付時程造成壓力。

儘管面臨挑戰，空巴仍對全年交付計畫保持樂觀，強調將持續改善供應鏈狀況並提升生產效率，以實現全年交付820架飛機的目標。此意味著，空巴在今年剩餘數月內，每月需交付近100架飛機，挑戰可觀。

市場方面，投資人持續關注空巴的交付進展。隨著全球航空市場逐步回溫，空巴是否能克服供應瓶頸並穩定提升產能，將是左右其全年成績的關鍵因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財