美突襲現代工廠 邊境沙皇：移民執法行動將擴大至更多企業

白宮官員週日（7日）表示，川普政府針對移民的執法行動將進一步擴大至更多企業。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國當局上週突襲喬治亞州興建中的現代汽車電池廠，並逮捕疑似在美非法工作的475人，白宮官員週日（7日）表示，川普政府針對移民的執法行動將進一步擴大至更多企業。

白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）在《CNN》國情咨文（State of the Union）節目中表示，政府將加強對工作場所的關注，將於各企業進行更多執法行動。

霍曼指出，沒有人會出於好心僱用非法移民，他們僱用非法移民的原因是這些人可以做更辛苦的工作、薪資更低，進而削弱那些僱用美國公民公司的競爭力。

反對川普這波打擊行動的人士，以及一些商業團體表示，美國主要產業包括農業、旅館業和肉品加工業依然沒有開放合法的移工。

美國移民局上週四（4日）突襲現代汽車工廠，逮捕475名違反移民法的人員，其中約有300人是南韓公民。南韓政府週日表示，這些工人將在完成行政程序後遣返回國。

美國移民暨海關執法局（ICE）的1名官員週五在記者會上表示，一些被逮捕的人士涉及非法跨境並逾期居留，另名官員則稱，許多人持有的是旅遊和商務旅客簽證，並不包含工作許可。

美國總統川普就非法移民問題發表更強硬言論之後，喬治亞州進行了這次的逮捕行動，過去幾週以來，川普和其他政府官員一直暗示，當局可能會派遣國民衛隊和聯邦官員前往芝加哥打擊犯罪和非法移民。

