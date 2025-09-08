晴時多雲

石破茂辭職後 ! 日本如何選出新首相 日媒「1句話」點關鍵

2025/09/08 09:55

日本首相石破茂以不願黨內分裂為由，決定辭去自民黨總裁職務，將啟動一場複雜的領導人選舉程序。（美聯）日本首相石破茂以不願黨內分裂為由，決定辭去自民黨總裁職務，將啟動一場複雜的領導人選舉程序。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政壇大震盪，日本首相石破茂以不願黨內分裂為由，決定辭去自民黨總裁職務，而這將啟動一場複雜的領導人選舉程序。日媒《NHK》報導，執政黨自民黨和聯盟夥伴在石破茂任內失去國會兩院過半席次優勢，新首相的產生過程面臨前所未有的政治挑戰。

日媒指出，首先自民黨需要選出新黨魁首接替石破茂。根據2024年9月的黨魁選舉規則，候選人需要獲「20名黨內議員」提名才能參選。上次選舉共有9名候選人參與競爭，石破茂在第二輪投票勝出。

由於自民黨失去國會過半席次優勢，新黨魁能否自動成為首相存在變數，需經過眾議院和參議院投票，如兩院分歧，眾議院意見優先。而新首相還可能解散國會提前舉行大選，以尋求國民授權，這將為日本政治經濟前景帶來更多不確定性。

對此，日本法政大學政治學教授白鳥浩表示，按照目前情況來看，「自公聯盟」在眾議院的席次沒有過半，參議院也是少數派，沒有過半，很可能完全無法推進自己想做的事。

當前複雜政治局勢意味著各政黨需要重新考慮聯盟策略。自民黨可能需要與其他政黨協商，確保新政府的穩定性，這將直接影響日本的經濟政策走向和市場預期。

《路透》指出，石破茂於上週日辭職，對於這個全球第四大經濟體來說，這意味著日本將進入一段可能長期存在的政策不確定性時期，而日本正處於動盪時期。

市場分析師認為，目前日本通膨整體仍位於較高水平，8月CPI年比為2.7%，CPI（剔除食品和能源）同比為1.5%；日本真實利率處於負區間、相較其它發達國家處於過低的水平，日央行面臨加息的壓力。

並且，考慮到自民黨選舉後，日本財政或進一步寬鬆，從而推高日本經濟和通膨，未來潛在通膨壓力可能進一步上升，從而加大日央行緊縮的壓力

