不會聽命川普？Fed主席熱門人選：聯準會應完全不受政治影響

2025/09/08 09:06

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。（法新社資料照）白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮國家經濟委員會（NEC）主任、下屆美國聯準會（Fed）主席熱門人選哈塞特（Kevin Hassett）週日（7日）表示，聯準會應該「完全不受政治影響」，這也包括美國總統川普（Donald Trump）的影響。

哈塞特接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目面對全國（Face the Nation）訪問時表示，自己會很肯定地說「聯準會的貨幣政策需要完全不受政治影響，這也包括了總統川普的潛在影響」。

哈塞特直言，經研究過，那些允許政治領袖接管中央銀行的國家，通常會導致通貨膨脹，並給消費者帶來痛苦。

川普一再要求聯準會立即降息，並頻繁批評現任主席鮑爾（Jerome Powell）對貨幣政策的管理，引發了人們質疑Fed是否有能力不顧政客意願，堅持自身立場制定利率政策。川普試圖解僱聯準會理事庫克（Lisa Cook）的行動也引發爭議，庫克目前已提出訴訟，挑戰川普的決定。

鮑爾的主席任期將於2026年5月結束，川普目前考慮的接班名單包括哈塞特、聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任理事華勒（Christopher Waller）。

哈塞特表示，現在沒有改革聯準會的計劃，哈塞特也贊同美財政部長貝森特（Scott Bessent）週五提出重新審查聯準會的呼籲，包括利率制定權，並表示，他準備實施財長提出的願景。但哈塞特拒絕透露細節。

