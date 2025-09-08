ASML砸464億元成Mistral AI最大股東！取得1席董事席位

ASML砸464億元成Mistral AI最大股東。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕鞏固歐洲AI主權！《路透社》引述知情人士消息指出，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）將砸13億歐元（約新台幣464億元）成為法國AI新創公司Mistral AI的最大股東，並預計在 Mistral 獲得1個董事會席位。

知情人士表示，ASML承諾為 Mistral新1輪17億歐元（約607億元）融資中，提供13億歐元投資，由於涉及私人談判，該知情人士要求匿名。

知情人士表示，此輪融資將使Mistral成為歐洲最有價值的人工智慧公司，其在最新1輪 C 輪融資中的投資前，市值達到100億歐元（約新台幣3569億元）。

ASML拒絕置評。Mistral未回應路透社的置評請求。

Mistral經常被譽為法國和歐洲的人工智慧冠軍，其競爭對手是 OpenAI 和 Alphabet 旗下的Google等美國巨頭。

消息人士稱，入股Mistral 將使兩家歐洲技術領導者聯繫在一起，而 ASML的資金可以幫助Mistral減少歐洲對美國和中國人工智慧模型的依賴。

