晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

貝森特警告：川普若敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

2025/09/08 06:52

貝森特警告，川普若敗訴將退還一半關稅，這是場「災難」。（彭博）貝森特警告，川普若敗訴將退還一半關稅，這是場「災難」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普若敗訴，美關稅將面臨一場災難，財政部長貝森特週日警告，如果關稅被取消，「我們將不得不退還大約一半的關稅，這對財政部來說將是可怕的」。

貝森特在接受美國全國廣播公司（NBC）《會見新聞界》採訪時表示，他“相信”川普 關稅計劃“將在最高法院獲勝”，但他警告說，如果最高法院裁決反對該計劃，財政部將被迫進行大規模退款。

但他補充道，“如果法庭這麼說，我們就必須這麼做。”

川普政府上週請求 最高法院 “快速裁決”，推翻上訴法院的一項裁決，該裁決認定 川普對從其他國家進口的大部分產品徵收的關稅是非法的。

總體而言，最高法院可能需要明年夏初才能就川普關稅的合法性作出裁決。

貝森特表示，將裁決推遲到2026年6月可能會導致7500億至1兆美元的關稅已被徵收的情況，而取消這些關稅可能會造成嚴重混亂。

政府必須退還如此龐大的關稅，這可能會為支付關稅的企業和實體帶來前所未有的意外之財。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財