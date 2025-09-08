貝森特警告，川普若敗訴將退還一半關稅，這是場「災難」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普若敗訴，美關稅將面臨一場災難，財政部長貝森特週日警告，如果關稅被取消，「我們將不得不退還大約一半的關稅，這對財政部來說將是可怕的」。

貝森特在接受美國全國廣播公司（NBC）《會見新聞界》採訪時表示，他“相信”川普 關稅計劃“將在最高法院獲勝”，但他警告說，如果最高法院裁決反對該計劃，財政部將被迫進行大規模退款。

但他補充道，“如果法庭這麼說，我們就必須這麼做。”

川普政府上週請求 最高法院 “快速裁決”，推翻上訴法院的一項裁決，該裁決認定 川普對從其他國家進口的大部分產品徵收的關稅是非法的。

總體而言，最高法院可能需要明年夏初才能就川普關稅的合法性作出裁決。

貝森特表示，將裁決推遲到2026年6月可能會導致7500億至1兆美元的關稅已被徵收的情況，而取消這些關稅可能會造成嚴重混亂。

政府必須退還如此龐大的關稅，這可能會為支付關稅的企業和實體帶來前所未有的意外之財。

