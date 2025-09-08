想買車看過來！這樣買汽車最高省10萬、機車最多省6千元

財政部表示，新版貨物稅自9月7日起生效，買車最高省10萬元。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕想買車的人看過來！總統上週五（5日）公布「貨物稅條例」修正條文，汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅延長至2030年底，另加碼新購小型汽機車也能退稅，自9月7日起生效，也就是說，即起購買150cc以下機車，最多省6000元；購買2000cc以下小客車，最多可省10萬元。

財政部說明，總統公布「貨物稅條例」第12條之5修正條文，延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅期限至2030年12月31日，汽車最高退稅5萬元、機車最高退稅4000元；並增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵5萬元、汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2000元，實施期間自2025年9月7日起至2030年12月31日。

因此，民眾新購小型小客車，並於9月7日以後完成新領牌照登記，即可申請退還新車貨物稅最高5萬元，如同時符合報廢或出口出廠10年以上且持有1年以上的中古汽車汰舊換新規定（新舊車主限本人、配偶及二親等以內親屬），可以再申請退還貨物稅最高5萬元，等於新購小型小客車每輛最高可省10萬元。

另外，若於9月7日以後新購小型機車並完成新領牌照登記，可退還貨物稅2000元，若同時符合報廢或出口出廠滿4年且汽缸排氣量150cc 以下舊機車汰舊換新規定（新舊車主不限同一人），新購每輛最高退 4000元，等於新購小型機車每輛最高可省6000元。

