晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

想買車看過來！這樣買汽車最高省10萬、機車最多省6千元

2025/09/08 08:00

財政部表示，新版貨物稅自9月7日起生效，買車最高省10萬元。（財政部提供）財政部表示，新版貨物稅自9月7日起生效，買車最高省10萬元。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕想買車的人看過來！總統上週五（5日）公布「貨物稅條例」修正條文，汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅延長至2030年底，另加碼新購小型汽機車也能退稅，自9月7日起生效，也就是說，即起購買150cc以下機車，最多省6000元；購買2000cc以下小客車，最多可省10萬元。

財政部說明，總統公布「貨物稅條例」第12條之5修正條文，延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅期限至2030年12月31日，汽車最高退稅5萬元、機車最高退稅4000元；並增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵5萬元、汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2000元，實施期間自2025年9月7日起至2030年12月31日。

因此，民眾新購小型小客車，並於9月7日以後完成新領牌照登記，即可申請退還新車貨物稅最高5萬元，如同時符合報廢或出口出廠10年以上且持有1年以上的中古汽車汰舊換新規定（新舊車主限本人、配偶及二親等以內親屬），可以再申請退還貨物稅最高5萬元，等於新購小型小客車每輛最高可省10萬元。

另外，若於9月7日以後新購小型機車並完成新領牌照登記，可退還貨物稅2000元，若同時符合報廢或出口出廠滿4年且汽缸排氣量150cc 以下舊機車汰舊換新規定（新舊車主不限同一人），新購每輛最高退 4000元，等於新購小型機車每輛最高可省6000元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財