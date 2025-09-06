台南5.2萬戶受戶籍限制 自住房屋稅優惠恐錯失

南市「房屋稅2.0新制」說明會今在南美里登場，民眾參與熱絡。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市「房屋稅2.0新制」說明會今在南美里登場。財稅局估計約有5.2萬戶因單身、農漁保、災後拆遷等情況，無法辦理戶籍登記，恐無法適用1.2%自住房屋稅率。市府承諾傾聽民意，持續與財政部溝通，研議放寬戶籍限制，確保更多民眾受惠。

財稅局指出，依統計資料顯示，全市約98.4%市民（約59.8萬人）持有3戶以下房屋，不受新制影響。然而，仍有約5.2萬戶因單身、就業、農漁保、房屋受災拆遷、家暴防治或身心障礙者車輛減免等情況，無法辦理戶籍登記，導致無法適用1.2%的自住房屋稅率，相當可惜。

財稅局長李建賢表示，此現象為全國性問題，財稅局已透過多元管道多次向財政部反映，未來會持續溝通，朝向建議取消自住房屋須設戶籍規定來解決，或納入有條件的認定機制，以降低制度衝擊。

會中，針對同性婚姻，配偶的父母設立戶籍無法適用自住房屋稅率問題，民眾建議應向財政部反映應比照異性婚姻的房屋可以適用自住房屋稅率。亦有民眾再次針對農保無法設立戶籍問題提出建議，放寬納入自住範圍。財稅局將彙整後作為日後政策研議參考。

財稅局強調，中央推動房屋稅2.0新制的主要目的在於促進房屋有效利用與穩定房價，呼籲市民如有多餘房屋，可考慮出租或出售，不僅可節稅，亦有平抑房價的效果。自住房屋辦理戶籍登記後記得在房屋稅開徵40天前（即3月22日）前向房屋所在地稽徵機關申報自住房屋稅率1.2%，以維護權益。

