崩盤危機！中國非金融業Q2整體虧損 股市強漲支撐力脆弱

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國企業第2季的表現反映一個嚴峻現實：股市的強漲缺乏相應的企業獲利支撐，中國2.7兆美元（82.2兆台幣）的漲勢格局十分脆弱。

報導說，中金公司（CICC）數據顯示，今年第2季中國上市企業利潤僅年增1.6%，從第1季的3.5%增幅下滑。金融企業受惠於手續費收入與其他股市上漲有關收益，而帶領增長，但非金融產業則整體虧損。

過去4個月，中國股市規模2.7兆美元的漲勢面臨嚴峻考驗，儘管中國政府努力打擊價格戰，家庭鉅額儲蓄驅動下一波漲勢的預期，助長樂觀情緒，但企業獲利成長乏力對股市漲勢的持久性投下陰霾，總體經濟指標也依然低迷，分析師警告，股市的續漲取決於獲利能否扎實復甦。

摩根大通中國股票首席策略師劉鳴鏑（Wendy Liu）說，「從第1季到第2季，年成長動能放緩。與轉為疲軟的宏觀趨勢如出一轍」。

7月工廠活動、投資與零售銷售全令人失望。生產者物價指數連續第34個月下滑，侵蝕企業獲利，打擊消費者信心。

這些壓力反映在非金融企業的財報上。中金公司資料顯示，非金融企業第2季利潤年減1.6%，上1季則年增4.2%。中金公司分析師黃凱松（Huang Kaisong）指出，頑固的通貨緊縮與持續惡化的房地產市場是中國經濟低迷的主因。

中國房地產巨頭萬科今年上半年財報顯示，儘管有深圳市政府的財政救援，但其虧損持續擴大。

中國企業慘淡的財報與股市榮景形成鮮明對比，引發泡沫危機警訊，中國政府也考慮採取股市降溫措施，包括取消部分賣空限制和抑制投機交易等選項，減少投資人非理性湧入股市的行為，降低市場大幅波動恐導致散戶投資者蒙受巨大損失的風險。

