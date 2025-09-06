晴時多雲

Costco 20年資深員工不藏私 力推8種必敗好物

2025/09/06 22:04

美式賣場Costco常常推出新品，吸引顧客上門。（彭博）美式賣場Costco常常推出新品，吸引顧客上門。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco不時推出新品，讓不少消費者面臨選擇障礙。在Costco工作20年的柴契爾（Veronica Thatcher）推薦9月份8種必買商品，包括Nike運動服、名牌香水、Oats Overnight 高蛋白燕麥奶昔等。

《商業內幕》報導，柴契爾說，無論您是想尋找美味佳餚還是時尚服飾，Costco 都能滿足需求。他推薦本月必買商品有8種，詳列如下：

1、Nike運動服：這款衣服很快就被搶光，非常適合氣溫逐漸下降的秋夜。

2、名牌香水：美妝區有許多香水可供選擇，包括香奈兒、Gucci和Marc Jacobs等等。

3、藝術家肖爾 （Jim Shore） 設計的鬼靈精偷聖誕樹的樹脂雕像。雖然夏天尚未正式結束，但 Costco 已搶先一步迎接聖誕節。

4、Clearly 6 件組收納盒：無論是想整理食品儲藏室、冰箱、抽屜或櫥櫃，Clearly 六件組都能幫助您保持廚房整潔。

5、Oats Overnight 高蛋白燕麥奶昔：它們看起來是一款方便又營養的早餐，富含蛋白質和膳食纖維。

6、雞塊與鬆餅套餐：這是早午餐或晚餐的絕佳選擇，顧客都很喜歡熟食區的雞肉和鬆餅套餐。

7、Fresh Addition 牛排塊：這是補充蛋白質的美味方式。每包包含六份全熟牛排塊，方便攜帶。

8、Chick-fil-A 醬：Costco 正在銷售兩包裝Chick-fil-A 醬料。這家連鎖餐廳的熱門調味品可用於三明治或沾醬。

