黃志芳拜會THK會長寺町彰博 談機器人發展揭日企經營之道

2025/09/06 19:05

日本THK集團董事長寺町彰博（左）與外貿協會董事長黃志芳（右）。（貿協提供）日本THK集團董事長寺町彰博（左）與外貿協會董事長黃志芳（右）。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳近日在東京拜會日本精密零組件大廠 THK 公司會長寺町彰博，從機器人產業發展對談中，深刻體會到日本企業長於長遠經營與社會關懷的獨特視角，對台灣企業經營模式亦有借鏡意義。

黃志芳回顧，台日兩國在機器人與智慧製造領域互補性強，今年三月台北國際工具機展時，特別邀請寺町會長來台發表專題演講，80多歲高齡的寺町，全程以英文進行演說，展現其對機器人時代發展的高度重視與準備。而THK 早在二十年前便前瞻性地看準機器人將成為未來關鍵產業。

黃志芳也向寺町請教對於產業趨勢的看法，並表示特斯拉已將未來8成重心轉向人形機器人，蘋果更要求供應鏈全面自動化，以維持合作資格。寺町彰博強調，機器人雖將取代大量人力，但更大的課題在於如何安置被取代的勞工、如何讓人類與機器人共處，以及如何縮小「能掌握機器人」與「無法掌握機器人」之間的落差，都將是未來社會必須面對的挑戰。

黃志芳表示，若同樣的問題問台灣企業，答案多半會著眼於未來10至20年的業績爆發與市場成長。但寺町的思考卻不僅止於企業營收，而是上升到社會責任與人類發展層次。

黃志芳指出，這正是日本企業「看不見的競爭力」，長於戰略規劃與長程思考，不以短期 EPS 或紅利為唯一追求，而是以持續承擔社會責任為目標，也唯有如此，企業才能抵禦外在環境變化，屹立不搖、長長久久。他說，台灣企業在追求產業升級的同時，也值得學習日本企業的哲思與視野，將長遠社會發展納入經營考量。

