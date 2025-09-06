台灣也會降價？外媒驚爆韓國麝香葡萄大暴跌

外媒披露，韓國「晴王麝香葡萄」價格走跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《法新社》6日披露，「晴王麝香葡萄」（Shine Muscat）被譽為葡萄界的愛馬仕，深受中國富豪喜愛，現在正失去人氣，其價格已跌至5年前的一半以上。韓國農水產食品流通公社（簡稱aT）證實，截至2025年9月1日，2公斤的L號「晴王麝香葡萄」零售價為2萬1049韓元（約台幣463元），較前一年下跌12.4%，較均價大跌41.1%。2020年9月，同等標準的價格達4萬7860韓元（約台幣1053元），短短5年內狂跌56%。

報導指出，「晴王麝香葡萄」深受中國富豪階級的喜愛，如今正迅速衰落。其價格已跌至幾年前的一半以下，韓國葡萄農甚至難以獲利。

根據韓國農水產食品流通公社統計，截至2025年9月1日，2公斤裝的L號晴王麝香葡萄的零售價為2萬1049韓元，較前一年下跌12.4%，較平均價格大跌41.1%。2020年9月，同樣標準的晴王麝香葡萄價格為4萬7860韓元，短短5年內跌了一半，目前已與「巨峰葡萄」（Kyoho）價格相當。韓國葡萄協會慶尚北道支部會長金熙洙（音譯）感嘆，現在連生產成本都無法收回。

晴王麝香葡萄價格下跌最大的因素是供給過剩。根據韓國農村經濟研究院的數據，晴王麝香葡萄在葡萄種植總面積中所佔的比例，已從2017年的4%迅速增長至2020年的22%，2022年更達到41%。由於新的種植戶紛紛湧入市場，導致市場飽和。

葡萄品質也明顯下降。為了提高價格而提前出貨，加上過度種植，導致市場上流通的都是甜度不足的水果。韓國農村振興廳研究員盧正浩（音譯）指出，理想的果串重量是500-600克，但有些果串的重量達到800克，甚至超過1公斤。即使外觀好看，甜度並不高，降低消費者的評價。

值得注意的是，韓國晴王麝香葡萄在中國的市占也持續下滑。2020年對中國出口的葡萄中，有超過9成（422.6公噸）是晴王麝香葡萄，到了2024年僅剩下103.3公噸，至2025年8月底更減至38公噸，主因是中國富裕階層已轉向其他品種或其他國家的水果。

至於韓國晴王麝香葡萄在台灣市場的售價，近日婆婆媽媽到菜市場已經可以見到攤商販售，有攤商開出每台斤280元左右，價格並不親民。

日本「麝香葡萄」更貴，統一集團旗下零售通路包括7-ELEVEN、家樂福量販等均於9月1日宣布搶鮮空運山梨縣麝香葡萄銷售。家樂福空運來台日本山梨出產縣麝香葡萄，每盒350g要價399元，本週起將在家樂福指定量販分店開賣。

