外媒列4個無法忽視台積電理由 華爾街最明智的押注

2025/09/06 16:43

人工智慧產業的快速擴張為台積電的成長前景提供堅實的支持。（路透）人工智慧產業的快速擴張為台積電的成長前景提供堅實的支持。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電3個月來在美國的股價已飆升逾20%，並輕鬆超越此前220美元的目標價。作為全球最大的晶片代工廠和輝達的領先供應商，外媒tipranks指出，台積電是全球半導體產業的基石，以及推動人工智慧革命的無聲力量，並列舉諸項原因說明為什麼台積電仍然是華爾街無法忽視的最明智的人工智慧押注。

鑑於台積電在尖端製程領域的主導地位、穩健的財務業績、強勁的收入成長勢頭、穩健的利潤率以及誘人的估值，tipranks認為值得買入，有以下幾點關鍵理由。

首先，台積電仍是全球晶片製造領域的領導者。

儘管市場關注其他人工智慧股票，但台積電仍然是全球最大的人工智慧晶片生產商和供應商，其主要客戶包括輝達、超微、蘋果和高通。

人工智慧產業的快速擴張為台積電的成長前景提供堅實的支持。根據Statista預測，到2031年，全球人工智慧市場規模將突破1兆美元，複合年增長率（CAGR）高達26.65%。

台積電仍然是全球半導體供應鏈的支柱，生產著全球近三分之二的晶片，以及更大市佔的AI優化半導體。根據Statista的數據，光是晶圓代工領域，台積電就佔據了全球70%的市場，遠遠超過其最接近的競爭對手三星電子和英特爾。穩固的客戶關係和技術優勢，為同行創造巨大的挑戰障礙。

輝達執行長黃仁勳最近表示，買入台積電是非常明智的選擇，進一步增強市場對台積電的看漲情緒。這種樂觀也反映在對沖基金的情緒中，光是上個季度，對沖基金經理人就增持290萬股。

第二個看好理由是，台積電強大技術實力協助創新能力。

台積電的競爭優勢源自於其在製程製程的領先地位。該公司已在3奈米和5奈米製造佔據主導地位，目前正向2奈米技術邁進，預計這一發展將進一步鞏固其市場領導地位。

台積電的晶片和處理器在各行各業都不可或缺，為從行動裝置、電動車到人工智慧資料中心等各種應用提供動力。這種無所不在的市場地位凸顯了台積電作為全球科技樞紐的關鍵地位，也印證其毋庸置疑的成長軌跡。

在川普政府提議的100%晶片關稅下，許多產業正努力應對政策不確定性，而台積電卻受益於有利的市場環境。由於其在美國製造業務的擴張，該公司已獲得關稅減免，這為投資者提供了急需的保障。

第三點，台積電有著強勁的財務業績和擴大的利潤率。

7月，台積電再創佳績，營收年增44%，達300億美元，每股收益較去年同期成長60.7%。成長主要得益於高效能運算（HPC）業務，該業務貢獻60%的銷售額，而智慧型手機晶片業務則貢獻了27%。

財務實力的強勁表現遠不止於營收表現。毛利率穩定在約59%，而營業利益率則擴大至近50%，較去年同期成長約700個基點。利潤率的提升凸顯定價能力和營運效率，鞏固了台積電相對於英特爾和三星等同行的結構性優勢，而後者在先進製程的執行方面仍面臨挑戰。

展望未來，台積電已將2025財年營收預期上調至30%的成長。這與更廣泛的人工智慧產業預測一致，進一步證實其成長軌跡的持久性。

台積電將於10月16日公佈其2025年第3季業績。預計該公司每股盈餘（EPS）為2.60美元，年增33.3%。此外，受其先進的3奈米和5奈米製程需求旺盛的推動，預計第3季營收將年增38%，達到318億美元至330億美元之間。

第四點，台積電已證實其長期成長軌跡。

台積電過去7年的業績凸顯令人印象深刻的發展軌跡。營收從2016財年的9479億美元成長了兩倍多，至2024財年的2.89兆美元，複合年增長率（CAGR）高達14.95%。更令人稱道的是，在持續強勁的利潤率的推動下，同期獲利成長了3.5倍，從3310億美元增至1.17兆美元 ，複合年增長率高達17.1%。

重要的是，與同業相比，台積電的估值頗具吸引力。就估值而言，它看起來相對便宜。目前，其預期本益比為24倍，頗具吸引力，而同業的本益比則高得多。例如，超微的預期本益比更高（42倍），而輝達的預期本益比為39倍；英特爾的估值則高得多，超過50倍。

