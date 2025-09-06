晴時多雲

川普將給45項關稅豁免 符合「這些條件」最快8日實施

2025/09/06 15:36

吳孟峰／核稿編輯

川普在最新行政命令中表示，他是否願意降低關稅取決於「貿易夥伴在互惠貿易協議中對美國的承諾範圍和經濟價值」以及美國的國家利益。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已簽署一項行政命令，最快於週一（8日）向與美國就鎳、黃金和其他金屬，以及醫藥化合物和化學品等工業出口達成協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免。他的最新命令確定來自「一致夥伴」的45多個類別的零進口關稅，這些夥伴已達成框架協議，削減川普根據第232條國家安全法規徵收的「互惠」關稅。

川普在命令中表示，他是否願意降低關稅取決於「貿易夥伴在互惠貿易協議中對美國的承諾範圍和經濟價值」以及美國的國家利益。關稅削減和豁免的商品涵蓋「無法在美國種植、開採或自然生產、或是產量不足以滿足內需」的商品。

川普上任後的前7個月一直在大幅提高關稅，以重塑全球貿易體系、削減美國貿易逆差並在談判中迫使貿易夥伴國做出讓步。週五（5日）的命令使美國的關稅與其在現有框架協議中的承諾一致，包括與日本和歐盟等盟友的承諾。

報導稱，與美國達成貿易協議的國家的豁免將於週一美國東部時間凌晨12點01分開始生效。
一位白宮官員表示，該法案還對一些農產品、飛機及其零件以及用於藥品的非專利物品製定了新的豁免條款。

官員表示，在一個國家與美國達成「互惠」貿易協議的情況下，美國貿易代表、商務部和海關可以在川普未發布新的行政命令的情況下「免除」涵蓋進口產品的關稅。

該命令確定的零關稅商品包括石墨和各種形式的鎳，鎳是不銹鋼製造和電動汽車電池的關鍵成分。並涵蓋各種類型的黃金進口，從粉末到金條，其中金條是從瑞士進口的主要產品。由於尚未達成貿易協議，瑞士正苦苦應對美國39%的關稅。

該命令還允許取消天然石墨、釹磁鐵、發光二極管（LED）的關稅，並取消先前對某些塑膠和多晶矽（太陽能板的關鍵成分）的關稅豁免。

