特斯拉提供30兆天價薪酬內幕炸開 彭博曝馬斯克以辭職要脅

2025/09/06 15:18

特斯拉向馬斯克提出天價薪酬方案。（歐新社）特斯拉向馬斯克提出天價薪酬方案。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，特斯拉為執行長馬斯克制定1兆美元（約台幣30.5兆）的天價薪酬方案，董事會與馬斯克進行長達 7 個月的談判，談判期間馬斯克要求拿到 25% 投票權，並要求為過去服務獲得充分報酬，否則就離開公司。

報導指出，特斯拉為執行長馬斯克提出約1兆美元的新薪酬協議，如此大手筆的薪酬方案在美國企業上堪稱史無前例。

根據特斯拉5日提交的文件，馬斯克可能額外取得的股份，有望使其特斯拉股權推升至25%以上，目前他持股18%。

據了解，特斯拉董事會針對馬斯克制定的天價薪酬方案過程複雜，雙方進行長達 7 個月的談判，期間與馬斯克舉行 10 次會議。這場複雜的談判目的是讓馬斯克在特斯拉至少待 7 年半，董事會也希望馬斯克保證離開政治圈。

報導稱，在談判過程，馬斯克強調必須獲得公司至少 25% 投票權，這是他去年在 X 平台提出的議題，並要求為過去服務獲得充分報酬，馬斯克並放話若拿不到想要的條件就走人。

根據新協議，馬斯克必須繼續擔任特斯拉執行長或負責產品或營運的高階主管，才能獲得這些股份，為了獲得這些股份，馬斯克必須達到多個里程碑，例如交付100萬個Optimus 機器人和2000萬輛特斯拉汽車，擁有100萬輛自動駕駛計程車投入商業運營，以及調整後息稅折舊攤銷前利潤（Ebitda）達到4000億美元。

特斯拉在給股東的信函中稱，留住與激勵馬斯克對特斯拉達成這些目標，並成為史上最有價值的企業至關重要。

