英特爾遭當頭棒喝！高通CEO：藍軍技術未達標準 續與台積電合作

2025/09/06 14:46

高通聲稱將繼續與台積電合作滿足其半導體需求；因此，英特爾仍需付出更多努力才能確保其晶片在業界獲得廣泛應用。。（彭博資料照，本報合成）高通聲稱將繼續與台積電合作滿足其半導體需求；因此，英特爾仍需付出更多努力才能確保其晶片在業界獲得廣泛應用。。（彭博資料照，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在英特爾致力走出營運低潮、企圖扭轉代工局勢之際，高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）表示，英特爾的晶片製造技術仍未達到標準，目前還不是高通的選項之一。

阿蒙在9月5日發表接受彭博採訪時表示，英特爾對高通來說，「目前不是一個選擇」，至少對於驍龍X而言如此但仍保留未來合作的可能性。這番簡短卻尖銳的評論，如同給「藍軍」（英特爾）正計劃扭轉代工局面帶來當頭棒喝。

英特爾已將未來押注於成為其他晶片設計公司的代工製造商，並曾多次表示，其發展路線圖取決於能否獲得大型外部客戶。不幸的是，阿蒙的言論至少在短期內抹殺英特爾為外部公司生產先進客戶晶片的最現實前景之一。

高通聲稱將繼續與台積電和三星合作滿足其半導體需求；因此，英特爾仍需付出更多努力才能確保其晶片在業界獲得廣泛應用。

目前，所有人的目光都集中在英特爾Panther Lake晶片的最終結果上，據稱這是首款採用18A製程的重磅產品。

高通的驍龍X晶片目前由台積電採用其N4製程製造。這是一個高密度、節能的4奈米級製程，台積電已針對配備大型GPU和NPU模組的行動SoC進行了最佳化。

