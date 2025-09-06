晴時多雲

川普為Google遭罰怒嗆歐盟！揚言祭「301調查」報復

2025/09/06 13:01

Google遭歐盟重罰千億，川普揚言啟動301調查。（美聯社資料照）Google遭歐盟重罰千億，川普揚言啟動301調查。（美聯社資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，在歐盟5日對科技巨頭Google祭出高達29.5億歐元（約新台幣1057億）的反壟斷罰款後，美國總統川普立即做出憤怒回應，威脅將對歐盟展開一項可能導致報復性關稅的調查。

歐盟競爭執法機構指控Google在其利潤豐厚的廣告技術業務中，存在反競爭行為。川普隨後在其社群平台「Truth Social」上發文痛批，稱Google被迫支付的這筆錢，「本應流向美國的投資與就業機會」。他怒嗆：「這非常不公，美國納稅人絕不容忍！」

川普警告，他的政府可能對歐盟啟動「301條款調查」（Section 301 investigation）作為報復。此舉恐將重創歐盟，並讓雙方在夏季好不容易達成的脆弱貿易框架，面臨毀於一旦的風險。

歐盟：Google濫用市場主導地位

歐盟執委會指出，調查發現Google自2014年至今，持續濫用其市場主導地位，在線上廣告技術服務中，偏袒自家服務，損害了競爭對手、廣告商與線上出版商的利益。

歐盟反壟斷主管里貝拉（Teresa Ribera）在聲明中表示：「Google現在必須提出認真的補救措施來解決其利益衝突，否則我們將毫不猶豫地採取強有力的補救措施。」歐盟要求Google停止自肥行為，並暗示若其補救措施不到位，最終可能要求其剝離部分服務。

Google：決定錯誤 將提起上訴

對此裁決，Google批評歐盟的決定是錯誤的，並表示將提起上訴。該公司全球監管事務副總裁穆赫蘭（Lee-Anne Mulholland）聲明指出：「這項裁決施加了不合理的罰款，並要求做出將傷害數千家歐洲企業的改變。」

她強調，同時為廣告買家與賣家提供服務並不存在反競爭問題。此次罰款是歐盟與Google長達10年反壟斷鬥爭中的第四筆，但相較於2018年創紀錄的43億歐元罰款，此次金額被認為相對溫和。

