台電獎學金最高領40萬！畢業後直接進台電

今年台電大學及研究所獎學金甄選將招考12類科、共70個名額。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。大學部錄取人員在學期間獎學金最高可領24萬元、碩士生最高更可領40萬元，畢業後還能直接進入台電。台電表示，即日起至9月19日開放網路報名、10月18日舉行初試筆試，歡迎有志趣的大學、碩士生把握機會，踴躍報考。

台電近年積極徵募電力專業人才，本次獎學金甄選除「保健物理/放射化學」、「電網規劃分析與控制運轉」、「電驛」等固定考科，因應需求招考「地熱資源探勘及規劃」、「網路資通訊安全」、「人工智慧技術應用」、「電力物聯網及配電大數據分析」、「通訊工程」、「電力交易與產業經濟」、「數據決策管理」、「電力電子」、「高壓工程」等類科，合計70個名額，並依類科開放大三至碩二學生報名。

台電說明，甄選包含筆試、資格審查及面試三階段，最終錄取者大學部每學期可領6萬、研究所碩士生每學期10萬獎學金，台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，且畢業後可直接進台電工作。

台電提醒，詳細應考資格、考試科目及注意事項皆可於甄選網站查詢（ https://service.taipower.com.tw/scholarship/ ），如有疑義，歡迎洽詢試務處（ 02-2366-7333/d0960101@taipower.com.tw ）。

