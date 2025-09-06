晴時多雲

中國又「芯」碎！百億半導體大廠倒閉 資產剩不到台幣5000元

2025/09/06 09:59

中國近年來加速發展半導體產業。（路透資料照）中國近年來加速發展半導體產業。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來加速發展半導體產業，各大品牌有如雨後春筍般冒出，但隨著市場逐漸飽以及美國晶片禁令影響下，半導體廠掀起爛尾潮。中媒報導，宣稱計畫投資逾人民幣180億元（約合新台幣769億元）的梧升半導體日前宣布正式破產，清算後的資產竟僅剩人民幣1100元（約合新台幣4702元）。

綜合中國媒體報導，梧升半導體母公司梧升電子於2023年1月被申請破產清算後，旗下合肥允升半導體、上海尚升文化等子公司接連破產，同為旗下的上海梧升半導體也難逃破產命運。

上海梧升半導體2021年1月在中國上海自由貿易試驗區註冊成立，初始資本7億美元（約新台幣213億元），後變更為人民幣100億元（約新台幣427億元），由上海梧升電子科技（集團）有限公司持股77.362%、中國半導體股份有限公司持股22.638%，法定代表人、董事長為張嘉梁。

當時上海梧升半導體宣稱要打造世界一流的垂直一體化積體電路生產企業，但沒想到近日根據法院公告顯示，上海梧升半導體截至2025年8月剩下財產為人民幣1100元，法院還確認，公司債務總額高達人民幣590萬2535.78元（約新台幣2523萬元），完全無力償付，因此最終裁定破產並終結程序。

根據報導，上海梧升半導體落得如此的結果，凸顯中國半導體產業過度追求高速發展，存在資金炒作、人才與技術都不足的隱憂，更讓市場開始憂心中國半導體產業恐迎來倒閉潮。

