川普宴請科技巨頭直接要錢 臉書執行長扎克伯格結巴回應惹笑

川普坐定，直接開口要錢。而坐在旁邊的扎克伯格第一個被問到，一時無法接話支支吾吾。（路透）

黃其豪／核稿編輯

美國總統川普4日在與美國主要科技公司執行長晚宴。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在與美國主要科技公司執行長晚宴，受邀者包括Meta執行長扎克伯格、OpenAI執行長奧特曼等人，有趣的是川普直接詢問各家公司代表「將在美國投資多少錢」？對此反紫光奇遊團成員許美華坦言，「看到川普對一班科技惡魔巨頭笑盈盈要錢，扎克伯格一時結結巴巴的樣子，讓我笑出來」。

許美華昨於臉書發文表示，「我對世紀狂人川普意見一直很多，總覺得發瘋必有後果，只是果報還沒來。」不過，看到川普對一班科技惡魔巨頭笑盈盈要錢，昨晚扎克伯格一時結結巴巴的樣子，還是笑了出來。「這種戲是可以免費看的嗎？」

請繼續往下閱讀...

許美華指出，川普宴請美國各大科技巨頭，這場「鴻門宴」獨不見特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。不過，重量級微軟創辦人蓋茲（Bill Gates ）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、扎克伯格（Mark Zuckerberg）、Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）都到了。

川普坐定，直接開口要錢。而坐在旁邊的扎克伯格第一個被問到，一時無法接話支支吾吾。川普：「接下來幾年你要投入多少錢？」扎克伯格回答「Oh Gosh! 我想，至少2028年前會投資6000億美元。」接著川普滿意的表示：「這很多了，謝謝你，馬克，很高興有你，謝謝。很高興你能來這裡。」

許美華打趣地說，扎克伯格當下那個表情，內心話像是「真的要直接在這裡說出來嗎？」而蘋果公司的庫克也被川普直接用姓名中的第一個字（First name）點名，「Tim，蘋果要投資多少錢？」有了前面扎克伯格當第一個沙包，庫克直接爽快說「6000億美元」川寶立刻點頭稱讚「這是很多工作機會」。

輪到Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）則說會投資2500億美元。川普稱讚：「這是一筆大金額，微軟呢？」微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則是立刻表示，將每年投資800億美元。川普滿意地說：「很好，非常好。」

許美華指出，「那些說川普政府針對台積電的人，其實真的想太多。川普對自家人也沒有比較客氣，碰到都是『多少錢？』、『錢拿來！』活這麼久，還真的沒看過這些科技巨擘這麼順服的樣子。」

許美華坦言，尤其是扎克伯格的臉書，上海團隊對台灣的管控，庫克對台灣供應鏈翻臉的冷血，碰到更派的川普全部變乖乖小貓，真是惡人自有惡人磨。對於川普2.0，她現在的心態已經完全超脫了。在這個善惡、真相已經不再重要的瘋狂時代，世界警察美國出一個瘋子川寶大鬧宇宙一場，似乎也是一種命定，剛好而已。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法