晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普宴請科技巨頭直接要錢 臉書執行長扎克伯格結巴回應惹笑

2025/09/06 10:39

川普坐定，直接開口要錢。而坐在旁邊的扎克伯格第一個被問到，一時無法接話支支吾吾。（路透）川普坐定，直接開口要錢。而坐在旁邊的扎克伯格第一個被問到，一時無法接話支支吾吾。（路透）

黃其豪／核稿編輯

美國總統川普4日在與美國主要科技公司執行長晚宴。（路透）美國總統川普4日在與美國主要科技公司執行長晚宴。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在與美國主要科技公司執行長晚宴，受邀者包括Meta執行長扎克伯格、OpenAI執行長奧特曼等人，有趣的是川普直接詢問各家公司代表「將在美國投資多少錢」？對此反紫光奇遊團成員許美華坦言，「看到川普對一班科技惡魔巨頭笑盈盈要錢，扎克伯格一時結結巴巴的樣子，讓我笑出來」。

許美華昨於臉書發文表示，「我對世紀狂人川普意見一直很多，總覺得發瘋必有後果，只是果報還沒來。」不過，看到川普對一班科技惡魔巨頭笑盈盈要錢，昨晚扎克伯格一時結結巴巴的樣子，還是笑了出來。「這種戲是可以免費看的嗎？」

許美華指出，川普宴請美國各大科技巨頭，這場「鴻門宴」獨不見特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。不過，重量級微軟創辦人蓋茲（Bill Gates ）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、扎克伯格（Mark Zuckerberg）、Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）都到了。

川普坐定，直接開口要錢。而坐在旁邊的扎克伯格第一個被問到，一時無法接話支支吾吾。川普：「接下來幾年你要投入多少錢？」扎克伯格回答「Oh Gosh! 我想，至少2028年前會投資6000億美元。」接著川普滿意的表示：「這很多了，謝謝你，馬克，很高興有你，謝謝。很高興你能來這裡。」

許美華打趣地說，扎克伯格當下那個表情，內心話像是「真的要直接在這裡說出來嗎？」而蘋果公司的庫克也被川普直接用姓名中的第一個字（First name）點名，「Tim，蘋果要投資多少錢？」有了前面扎克伯格當第一個沙包，庫克直接爽快說「6000億美元」川寶立刻點頭稱讚「這是很多工作機會」。

輪到Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）則說會投資2500億美元。川普稱讚：「這是一筆大金額，微軟呢？」微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則是立刻表示，將每年投資800億美元。川普滿意地說：「很好，非常好。」

許美華指出，「那些說川普政府針對台積電的人，其實真的想太多。川普對自家人也沒有比較客氣，碰到都是『多少錢？』、『錢拿來！』活這麼久，還真的沒看過這些科技巨擘這麼順服的樣子。」

許美華坦言，尤其是扎克伯格的臉書，上海團隊對台灣的管控，庫克對台灣供應鏈翻臉的冷血，碰到更派的川普全部變乖乖小貓，真是惡人自有惡人磨。對於川普2.0，她現在的心態已經完全超脫了。在這個善惡、真相已經不再重要的瘋狂時代，世界警察美國出一個瘋子川寶大鬧宇宙一場，似乎也是一種命定，剛好而已。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財